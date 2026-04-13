元乃木坂46・和田まあや、結婚を報告 お相手は「メディア制作に携わっている男性」
元乃木坂46の和田まあやが13日、インスタグラムを更新。結婚したことを発表した。
【写真】結婚相手と並ぶ和田まあや
和田は「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。あわせて公開された写真には、桜の下で白無垢姿を披露するカットや、夫とともに和装で並び、愛犬とともに撮影した記念写真などが収められている。
投稿では、13歳で広島から上京した当時を振り返り、「新幹線のホームで家族に手を振り、出発したあの瞬間を今でも鮮明に覚えています」と回想。「生活が180度変わり、環境に心も体もついていけず大変なこともありましたが、振り返ると、そのすべてが今の幸せへと繋がっていました」とこれまでの歩みをつづった。
また、「どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が私の大きな力になりました」とファンや関係者への感謝を述べ、「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます」と今後への思いも記している。
和田は広島県出身。2011年、乃木坂46の1期生としてグループに加入。2022年に卒業した。
引用：「和田まあや」インスタグラム（＠wada_maaya_official）
【写真】結婚相手と並ぶ和田まあや
和田は「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。あわせて公開された写真には、桜の下で白無垢姿を披露するカットや、夫とともに和装で並び、愛犬とともに撮影した記念写真などが収められている。
また、「どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が私の大きな力になりました」とファンや関係者への感謝を述べ、「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます」と今後への思いも記している。
和田は広島県出身。2011年、乃木坂46の1期生としてグループに加入。2022年に卒業した。
引用：「和田まあや」インスタグラム（＠wada_maaya_official）