アマチュアにも効果的なネクヒロ竹原美悠流・トリプルトラックの使い方【ネクヒロ第3戦】
＜CR?ATION DREAM CUP 事前情報（1日競技）◇13日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞ ネクヒロで優勝経験のある竹原美悠はオフシーズンからスイング、クラブともに調整中。どちらもまだ馴染んではおらず、結果には繋がっていないが「いい方向には向かっているので、調子が良くないなりに頑張りたい」とシーズン3試合目に向けて意気込んだ。
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開幕2試合は46位、47位。新たな取り組みを続ける中では、不本意な結果もある程度は織り込み済みだ。「冬からコーチについてスイングを修正しています。クラブもデータを取ってライ角が合っていないということだったので、アイアンも、フェアウエーウッドもシャフトを短くして調整しています」。 まだ、いいショットと悪いショットの差が大きく、バラつきがある状態。それでも、前向きに「スイングがシンプルになったし、考え方も変わりました。球も強くなっていると思います」と話した。使用するキャロウェイのボール「CHROME TOUR X」がリニューアルしたこともあり「少なくとも４ヤードぐらいは飛距離が伸びました」と成長を実感している。 ボールに関しては赤と青のラインが入ったトリプルトラックにこだわる。パッティングの際はもちろん、ティショットでもこのラインをターゲットに合わせるのが竹原流だ。「昨年の一時期、トリプルトラックがなかなか手に入らなかったので、試合以外は普通のボールを使って、今あるボールを大事にしていました」と明かした。 プロテスト合格という大きな目標はもちろんのこと、「ネクヒロでも1勝はしたいと思っています」。今季は全18戦とまだまだ試合は残されているが、そろそろ優勝争いにも顔を出したいところ。優勝スコアとしてイメージする「６〜７アンダー」に向けて、今週は出だしからバーディラッシュを狙う。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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