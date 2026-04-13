菅野美穂、自身の映画で号泣 ポケットティッシュを使い切る 最後は大森元貴の主題歌で「泣きました」
俳優の山時聡真（20）、菅野美穂（48）、中川駿監督（38）が13日、都内で行われた映画『90メートル』公開御礼舞台あいさつに登壇した。
【写真】思いっきり！山時聡真の背中に気合いを注入する菅野美穂
本作を友人たちと観に行ったという山時。友人たちはトイレットペーパー持参で涙を拭いていたエピソードを披露した。一方、菅野は「お客さんと一緒に鑑賞して。この作品をたくさんの人に観ていただけて幸せだなと思いました。私はトイレットペーパーではなく、ポケットティッシュ1パックでした」と報告しながら「山時くん演じる佑の思いに涙して、監督の優しさに涙した。最後は大森（元貴）さんの主題歌に泣く。作り手として参加させていただいたんですけど、『90メートル』という作品のお客さんになれた感覚があった。自分が出演させていただいた作品で、こういう感覚になるのはなかなかないこと。自分にとっても貴重な作品になりました」としみじみ口にしていた。
本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野がW主演を務め、難病を抱える母と、人生の岐路に立つ高校生の息子の揺るぎない愛を描く感動のヒューマンドラマとなっている。
【写真】思いっきり！山時聡真の背中に気合いを注入する菅野美穂
本作を友人たちと観に行ったという山時。友人たちはトイレットペーパー持参で涙を拭いていたエピソードを披露した。一方、菅野は「お客さんと一緒に鑑賞して。この作品をたくさんの人に観ていただけて幸せだなと思いました。私はトイレットペーパーではなく、ポケットティッシュ1パックでした」と報告しながら「山時くん演じる佑の思いに涙して、監督の優しさに涙した。最後は大森（元貴）さんの主題歌に泣く。作り手として参加させていただいたんですけど、『90メートル』という作品のお客さんになれた感覚があった。自分が出演させていただいた作品で、こういう感覚になるのはなかなかないこと。自分にとっても貴重な作品になりました」としみじみ口にしていた。
本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野がW主演を務め、難病を抱える母と、人生の岐路に立つ高校生の息子の揺るぎない愛を描く感動のヒューマンドラマとなっている。