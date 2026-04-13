「日経225オプション」5月限プット手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
UBS証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 80( 0)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
SBI証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
楽天証券 9( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 40( 0)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 4( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 12( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
UBS証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 80( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
SBI証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
楽天証券 9( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 40( 0)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 4( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 12( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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