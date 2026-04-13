「マンガ」読むだけでポイ活 「LINEマンガ」と「LINE WALK」連携機能が開始、コイン2倍キャンペーンも
ポイ活アプリ「LINE WALK」で、「LINEマンガ」を読むだけでポイントが貯まる新機能の提供が始まっている。両サービスの連携により4月6日から利用可能となり、きょう13日からは開始を記念したキャンペーンも実施されている。
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新機能では、「LINE WALK」のアプリ内から「LINEマンガ」で作品を読むと、「LINE WALK」内の専用ゲージ（ポイント獲得までの進捗を示すバー）が蓄積される。ゲージの到達度に応じてコインが付与され、貯めたコインは「LINEポイント」に交換可能。各種サービスや店舗、ネットショッピングなどで利用できる。
「LINE WALK」は、通勤・通学や散歩など日常の移動や歩数に応じてコインが貯まるポイ活アプリ。移動距離や経過時間、くじ機能などを通じてポイントを獲得でき、日常生活の中で手軽に“ポイ活”を続けられる点が特徴だ。
ゲージは作品ごとに1日1回まで獲得でき、同一作品の別話を読んでも当日中は追加されない。毎日0時にリセットされる仕組み。ユーザーは「LINE WALK」アプリ内の「マンガを読む」ボタンから「LINEマンガ」を起動し、閲覧後に「コインGET」ボタンを押すことで報酬を受け取れる。なお、広告視聴により獲得量を増やすことも可能だ。
連携開始を記念し、4月13日から27日までの期間中は、本機能で得られるコインが通常の2倍となるキャンペーンを実施している。
同社は「マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、今後も取り組みを強化していく」としている。
「LINEマンガ」は2013年に国内でサービスを開始。オリジナルや独占配信作品、縦スクロール形式のウェブトゥーンなどを強みに成長を続け、国内マンガアプリ累計ダウンロード数でトップを記録。グローバルでは月間利用者数約1億6320万人（2025年12月時点）に達している。
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連携開始を記念し、4月13日から27日までの期間中は、本機能で得られるコインが通常の2倍となるキャンペーンを実施している。
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「LINEマンガ」は2013年に国内でサービスを開始。オリジナルや独占配信作品、縦スクロール形式のウェブトゥーンなどを強みに成長を続け、国内マンガアプリ累計ダウンロード数でトップを記録。グローバルでは月間利用者数約1億6320万人（2025年12月時点）に達している。