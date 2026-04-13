2026年4月10日放送の「ザワつく！金曜日」（テレビ朝日系）の冒頭で、バイオリニストの高嶋ちさ子さんの父弘之さんが、手を広げ、足を交差させてキレキレのダンスを踊っている動画が流された。父の年齢は９２歳、番組出演者はびっくりである。

家族が中華料理を食べに行った時の写真をSNSへ

高嶋さんは「私が作った。父と姉とご飯食べに行った時の写真をCapCutというアプリで作った。あまりにも面白いからSNSにあげた」と話す。石原良純さんは「あれは動画を撮って（SNSに）あげるの？」と聞くと、高嶋さんが「違う。投稿したのは2人が立っている写真で、それがアプリで勝手に動き出す」と説明する。つまり、ちさ子さんが投稿したのは静止画の写真、それがアプリで動き出す仕掛けだった。長嶋一茂さんも、同じ仕掛けの話をした。「俺が見たのは知り合いが、マイケル・ジャクソンのムーンウオークをやっている動画を見た」

人生のお手本、92歳の父に毎年友達が増えている

MCの高橋茂雄さんも「一瞬見てわからなかったですもん。いくらなんでもこんなに膝動かんやろと思いましたけどね」と精巧な作りに驚いていた。

高嶋さんは「うちの父92歳だけど毎年友達が増えている。元気に長生きしたいのならあの人を手本にしようと、最近思うようになった。先のことを『尻すぼみの人生だ』みたいに思わないで『これからあと何人友達できるかな、楽しみだな』とポジティブに行かないといけない」と話した。

高橋さんは「ちさ子さんのお父さんはホンマすごい。そう言われたらさっきの動画ホンマにやってた？と思われてもおかしくない」と話し、一同大爆笑。動画をアップしたらすぐに弘之さんから「何だ、これはっ！」と電話がかかってきたという。娘から父へ、いつまでも元気でいてほしい。そういう娘の願いが込められた動画である。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）