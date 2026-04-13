ＮＨＫ広島の「ひるまえ直送便」に出演していたキャスター・出雲あや乃が１３日、自身のインスタグラムを更新し、行政書士に続いて２つめの国家資格を取得していたことを明かした。



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認定試験の結果通知書を手にした画像を掲載。「少し前のこと。２月に消防設備士乙６の試験を受けました」と報告した。「初めて触れる分野でしたが、勉強するのは楽しかったです。資格の勉強をしてからは、建物にある消火器がとても気になります ついつい見ちゃいます」と思わぬ“副作用”があったことも告白した。「行政書士に続いて２つ目の国家資格 この先も自分のペースで勉強続けていきたいです。」と胸を張った。



出雲キャスターは１月に行政書士の試験に合格していたことを報告していた。法律を学ぶのも初めてで、当時は「ひるまえ直送便」のメインキャスターでもあった。合格報告のインスタでは「番組を任せてもらっているので仕事も疎かにしたくありませんでした。疲れてるからと言い訳をして、勉強をサボりたくなる日もありました。試験に合格したこと自体も嬉しかったですが、『私、ちゃんと最後まで頑張れるんだ！』と思えたことが一番自信になりました」と勉強の楽しさにハマッていることを示唆。「法律の勉強は続けていけたらなと思っています」とコメントしていた。



（よろず～ニュース編集部）