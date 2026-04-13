「本当に降格しそうだ」元英代表のご意見番がプレミア14戦未勝利のトッテナムに警鐘「今後の日程を見れば楽に思えるかもしれない。だが…」
ロベルト・デ・ゼルビを新監督に迎えた名門トッテナムに、ご意見番が辛辣な言葉を投げかけた。
現地４月12日に行なわれたプレミアリーグ第32節で、降格圏の18位に沈むトッテナムは12位のサンダーランドと敵地で対戦。61分にノルディ・ムキエレの得点で先制を許すと、その後の反撃も実らず、０−１で敗れた。
デ・ゼルビ体制の初陣を落としたスパーズは、これでリーグ戦14試合未勝利（５分９敗）。残留圏内の17位ウェストハムとの勝点差は「２」となっている。
屈辱の２部行きが現実味を帯びてきたなか、元イングランド代表のジェイミー・キャラガーは英衛星放送『Sky Sports』で「信じられない。トッテナムは本当に降格しそうだ」と口に。「（降格圏に近い）ほかのチームには希望の光がある」と遠回しに批判した。
今季は残り６試合。トッテナムは、同じく残留争いに身を置く最下位のウォルバーハンプトン、そして勝点３差で15位のリーズとの対戦を残している。キャラガーは「今後の日程を見れば楽に思えるかもしれない」と語りつつも、「だが、彼らの現状はあまりに酷い。むしろ相手（ウルブスやリーズ）にとって好機だ」と指摘。さらに敵地でのウルブス戦については「ノーチャンスだ」とまで言い放った。
大苦戦が続くトッテナム。まずは次節のブライトン戦で勝利し、浮上のきっかけを掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
現地４月12日に行なわれたプレミアリーグ第32節で、降格圏の18位に沈むトッテナムは12位のサンダーランドと敵地で対戦。61分にノルディ・ムキエレの得点で先制を許すと、その後の反撃も実らず、０−１で敗れた。
デ・ゼルビ体制の初陣を落としたスパーズは、これでリーグ戦14試合未勝利（５分９敗）。残留圏内の17位ウェストハムとの勝点差は「２」となっている。
今季は残り６試合。トッテナムは、同じく残留争いに身を置く最下位のウォルバーハンプトン、そして勝点３差で15位のリーズとの対戦を残している。キャラガーは「今後の日程を見れば楽に思えるかもしれない」と語りつつも、「だが、彼らの現状はあまりに酷い。むしろ相手（ウルブスやリーズ）にとって好機だ」と指摘。さらに敵地でのウルブス戦については「ノーチャンスだ」とまで言い放った。
大苦戦が続くトッテナム。まずは次節のブライトン戦で勝利し、浮上のきっかけを掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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