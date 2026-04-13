「小川珈琲」がECMのサウンドに包まれる。沖野修也選曲の「Everything Jazz on ECM」4月18日より開催

ジャズの名作を厳選した究極のカタログ・シリーズ〈Everything Jazz〉ECM編のリリース、そしてECMの代表的なピアニストであるキース・ジャレットによる伝説の「ケルン・コンサート」の舞台裏を描いた映画『1975年のケルン・コンサート』が4月10日より公開されることを記念し、小川珈琲 堺町錦店（京都）、OGAWA COFFEE LABORATORY 桜新町（東京）、OGAWA COFFEE LABORATORY 下北沢（東京）にて、「OGAWA COFFEE × Everything Jazz on ECM」が4月18日（土）から5月10日（日）まで開催されることが決定した。

期間中の店内BGMはKYOTO JAZZ MASSIVEや KYOTO JAZZ SEXTETなどで活躍するDJの沖野修也が〈Everything Jazz〉ECM編から選曲。“静寂の次に美しい音楽”という言葉が創設時のレーベルコンセプトとなるECMの鮮烈なサウンドが、小川珈琲のシンプルながらも心安らぐ空間に響き渡る、至福のひとときを楽しむことができる。そして各店舗設置のフライヤーからジャズの情報サイトEVERYTHING JAZZのニュースレター会員にご登録すると抽選でEVERYTHING JAZZオリジナル眼鏡拭きがプレゼントとなる企画も実施される。

小川珈琲は1952年創業。京都の厳しい味の伝統に鍛え育てられて、コーヒーを愛する人々から支持されている。妥協を許さない職人気質から生まれる、磨きあげた味と香りを提供するコーヒーロースター。2階にギャラリースペースを有する堺町錦店では、これまでにも、音楽の聴こえるアート・ギャラリー雑誌の展示イベント『freedom dictionary展 -ART+選曲- vol.3』、レゲエ史を象徴するレジェンドを写した国内初の写真展『REGGAE BLOODLINES- PETER SIMON』等を開催し、音楽やアート、カルチャーを発信し続けている。

小川珈琲 堺町錦

2026年3月28日には、広大なスペースに12のラボラトリーを持つ新店舗、OGAWA COFFEE LABORATORY 高輪がNEWoMan TAKANAWA MIMUREにオープン。コーヒーを中心とする文化の新たな発信基地となるであろう。

ECMは1969年、稀代のカリスマ・プロデューサー＝マンフレート・アイヒャーがドイツのミュンヘンに創設したヨーロッパを代表する現代音楽レーベル。ECMは「Edition of Contemporary Music」の略。レーベル創設時のコンセプトは“静寂の次に美しい音楽”。キース・ジャレット『ザ・ケルン・コンサート』(75年) やチック・コリア『リターン・トゥ・フォーエヴァー』(72年)、パット・メセニー『ブライト・サイズ・ライフ』(76年) など数多くのジャズの名盤を輩出し、一昨年設立55周年を迎えたが、今なお年間20作以上もの新譜を録音し続け、音楽の追求をしている最も活発なレーベルの一つである。他のレーベルとは一線を画す、その透明感のあるサウンドと澄んだ音質、洗練された美しいジャケット・デザインなどが世界の多くのファンを魅了しつづけているが、この3月に日本で長く愛されてきた名盤50作品が、ジャズの名作を厳選した究極のカタログ・シリーズ〈Everything Jazz〉ECM編としてリリースされた。本シリーズは原盤のサウンドを忠実に再現する高音質 UHQCD＋グリーン・カラー・レーベルコート仕様、ブックレットには新規ライナーノーツに加え、各作品に関するアーティストのコメントが掲載されている大好評シリーズとなっている。

4月10日(金)よりキース・ジャレットの『ケルン・コンサート』の実話を題材とした映画『1975年のケルン・コンサート』が全国順次公開中、そして5月にはブラジル音楽の新しい形を探り続ける鬼才エグベルト・ジスモンチの10年ぶりの来日公演が決定するなど、この春ECMは話題のレーベルといえそうだ。

【概要】

「OGAWA COFFEE × Everything Jazz on ECM」

開催期間：2026年4月18日（土）〜5月10日（日）実施店舗：小川珈琲 堺町錦店（京都）／OGAWA COFFEE LABORATORY 桜新町（東京）／OGAWA COFFEE LABORATORY 下北沢（東京）

小川珈琲オフィシャルサイトhttps://www.oc-ogawa.co.jp/

【関連リンク】

■店内BGMプレイリスト「OGAWA COFFEE × Everything Jazz on ECM Selected by Shuya Okino」https://EverythingJazz.lnk.to/OGAWACOFFEEPR

■Everything Jazz 〜 第5弾 ECM 編 〜 全50作品 リリース情報https://www.everythingjazz.jp/story/everythingjazz-catalogue-ecm/

■Everything Jazz 〜 第5弾 ECM 編 〜 アーティストが語るジャズの名盤 【ダイジェスト版】https://youtu.be/xBtMeh9aRJk?si=7lsRaUcfa3pam10b■Everything Jazz公式 HPhttps://www.everythingjazz.jp/everythingjazz-catalogue/

■映画『1975年のケルン・コンサート』公式サイトhttps://www.zaziefilms.com/koln75/