週明け１３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２．３３ポイント（０．０６％）高の３９８８．５６ポイントと続伸した。

中国経済の持ち直し期待が相場を支える流れ。先ごろ公表された国家統計局による景況感指数が上向いたほか、先週発表された物価統計の結果を受け、製造業のデフレ脱却も意識された。３月の中国物価統計では、生産者物価指数（ＰＰＩ）がプラス０．５％に上昇し、３年半ぶりにプラス転換している。

ただ、上値は重い。中東情勢の不透明感が強まっている。米国とイランの和平協議がとん挫する中、トランプ米大統領は１２日、米海軍がホルムズ海峡を封鎖する作業を開始すると自身のＳＮＳに投稿した。原油高止まりが経済に与える影響も不安視されている。日本時間早朝の時間外取引で、ＷＴＩ原油先物は１００米ドル（１バレル）を再び突破し、一時１０５米ドル台を付けた（１０日終値は９６．５７米ドル）。指数は安く推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。ハイエンド石英材料の江蘇太平洋石英（６０３６８８／ＳＨ）が７．２％高、電子機器メーカーの国睿科技（６００５６２／ＳＨ）が６．９％高、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が４．９％高、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）とＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）がそろって４．３％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、プリント基板（ＰＣＢ）大手の生益電子（６８８１８３／ＳＨ）が１１．３％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は０．８％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

不動産株もしっかり。保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）と信達地産（６００６５７／ＳＨ）がそろって２．３％、中華企業（６００６７５／ＳＨ）が１．９％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が１．１％ずつ上昇した。宇宙・軍需産業株、資源・素材株、公益株、銀行・証券株なども買われている。

半面、医薬株はさえない。津薬薬業（６００４８８／ＳＨ）が７．９％安、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が５．１％安、高江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が３．３％安、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が２．２％安、健康元薬業集団（６００３８０／ＳＨ）が２．１％安、天士力医薬集団（６００５３５／ＳＨ）が１．９％安で取引を終えた。

保険株は全面安。中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が２．５％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が１．８％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が１．６％、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）と中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）がそろって０．７％ずつ下落した。消費関連株、自動車株、インフラ建設株、運輸株、産金株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．２４ポイント（０．４７％）安の２６５．０１ポイント、深センＢ株指数が２．２４ポイント（０．１９％）高の１１９７．２６ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）