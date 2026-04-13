山形MF土居聖真が決勝弾

モンテディオ山形は、J2・J3百年構想リーグ第10節で横浜FCと対戦し、1−0で勝利した。

この試合唯一のゴールをMF土居聖真が決めたが、華麗な一撃にSNSでは称賛が集まっている。

土居のゴールが決まったのは後半20分だった。両チームがロングボールを蹴り合う形になったなか、山形は自陣深くから最前線へ走る土居にロングボールが送られる。DF杉田隼がヘディングしたボールに反応した土居は、GKが少し前に出ていることを見逃さずにシュートを選択する。十分にヘディングで飛ばせなかった杉田も、懸命に体を寄せたが届かず。ボールは綺麗な弧を描いて横浜FCのゴールに決まった。

ネット上では「こりゃうめえ」「これは見事なゴール！」「流石です」「ベテランの経験値とスキル」「天才はいつまでも天才」「見事なゴール」「錆びつかない」「土居聖真だからゴールになった」「さすが山形の宝」「やっぱりJ2で土居選手は反則」「うますぎるでしょう」「身体が伸びながらもこれだけループをコントロール出来るのか…相変わらず繊細なスキルは抜けている」「ほんまにレベル高い」と称賛の声が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）