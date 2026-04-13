TWICEサナ「美的」初登場＆初表紙でクールな眼差し “360度パーフェクトビューティ”の秘訣とは
【モデルプレス＝2026/04/13】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が、4月22日発売の『美的』6月号特別カバー版（小学館）に初登場。初表紙を務める。
【写真】29歳TWICE日本人メンバー、抜群の美スタイルとオーラ披露
TWICEのデビュー10周年のワールドツアーと並行して、日本人メンバーユニットMISAMOとしてジャパンファーストアルバム『PLAY』をリリースするなど、精力的に活動中のサナ。今回は多忙なスケジュールの合間を縫って、韓国・ソウルで撮影を敢行した。
メイクを手掛けたのは、数々のK-POPアーティストから絶大な支持を集めるウォン・ジョンヨ先生。イヴ・サンローランの新作「YSL ラブヌード リップスティック」をキーアイテムにサナの魅力を存分に引き出すため、事前に入念に打ち合わせ。圧巻の透明肌に映えるみずみずしいピンクのリップ、クールなまなざしが印象的な表紙に加えて、中面では黒のトップス×パンツスタイルで、抜群のスタイルとオーラを披露した。さらに、スペシャルインタビューも。 美容界からも引く手あまたのサナの“美の秘訣”に迫る。
「世界で最も美しい顔100人」にランクインするなど、まさにグローバルな美しさを放つサナ。その“美の秘訣”について尋ねると、ライブでの360度ステージはもちろん、移動中でも全方向から見られる仕事であることを踏まえ、「毎朝、まず鏡で自分のコンディションをチェック。常にベストな姿をお見せできるよう、実際のステージやスケジュールが始まる前に整えるようにしています」と教えてくれた。練習生時代には、毎日就寝前に2時間の全身マッサージを習慣にしていたというエピソードも。自身の体と向き合う中でツボの位置まで習得してしまったそうで、プロフェッショナルな美意識にスタッフ一同も驚かされる。
また、プライベートについてもたっぷりと深掘り。お風呂での習慣や狙っているアイテム、現在挑戦していることまで、サナの“今”に迫る。セルフケアに余念がないサナが、毎日欠かさず1リットル飲み続けているものとは…。多忙な日々の中での癒やしについても明かす、ここだけのトークとなっている。
さらに、天真爛漫な性格と、弾むような声で場を盛り上げるトークもサナの魅力。今回の撮影でも、笑顔を絶やさず、終了後に花束を手渡されると、嬉しそうにダンスのような動きをしたりと、終始明るく現場を和ませた。まるで花のように周囲を照らす存在感とハッピーマインドについて、「ロールモデルや誰かを目標にするうちに自分がなくなってしまうのはもったいない。“自分らしさ”を磨くことがいちばん大切だと思っています」と語るサナ。愛嬌溢れる笑顔の奥にある確かな芯の強さに、世界中で愛される理由を見た気がした。（modelpress編集部）
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【写真】29歳TWICE日本人メンバー、抜群の美スタイルとオーラ披露
◆TWICEサナ「美的」初登場＆初表紙
TWICEのデビュー10周年のワールドツアーと並行して、日本人メンバーユニットMISAMOとしてジャパンファーストアルバム『PLAY』をリリースするなど、精力的に活動中のサナ。今回は多忙なスケジュールの合間を縫って、韓国・ソウルで撮影を敢行した。
◆TWICEサナ、美しさ作るルーティン
「世界で最も美しい顔100人」にランクインするなど、まさにグローバルな美しさを放つサナ。その“美の秘訣”について尋ねると、ライブでの360度ステージはもちろん、移動中でも全方向から見られる仕事であることを踏まえ、「毎朝、まず鏡で自分のコンディションをチェック。常にベストな姿をお見せできるよう、実際のステージやスケジュールが始まる前に整えるようにしています」と教えてくれた。練習生時代には、毎日就寝前に2時間の全身マッサージを習慣にしていたというエピソードも。自身の体と向き合う中でツボの位置まで習得してしまったそうで、プロフェッショナルな美意識にスタッフ一同も驚かされる。
また、プライベートについてもたっぷりと深掘り。お風呂での習慣や狙っているアイテム、現在挑戦していることまで、サナの“今”に迫る。セルフケアに余念がないサナが、毎日欠かさず1リットル飲み続けているものとは…。多忙な日々の中での癒やしについても明かす、ここだけのトークとなっている。
◆TWICEサナ、“ハッピーマインド”語る
さらに、天真爛漫な性格と、弾むような声で場を盛り上げるトークもサナの魅力。今回の撮影でも、笑顔を絶やさず、終了後に花束を手渡されると、嬉しそうにダンスのような動きをしたりと、終始明るく現場を和ませた。まるで花のように周囲を照らす存在感とハッピーマインドについて、「ロールモデルや誰かを目標にするうちに自分がなくなってしまうのはもったいない。“自分らしさ”を磨くことがいちばん大切だと思っています」と語るサナ。愛嬌溢れる笑顔の奥にある確かな芯の強さに、世界中で愛される理由を見た気がした。（modelpress編集部）
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