4児の母でタレントの紺野あさ美が、プロ野球選手の夫との生活の中で感じる、家事や育児を巡るリアルな不満を爆発させた。

【映像】紺野あさ美の冷蔵庫の中身

ABEMAで放送された『秘密のママ園 Season2』の企画「ワンオペママのぶっちゃけ会」に出演した紺野は、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に、ワンオペ育児の過酷さと夫への本音を語り合った。夫が遠征などで年の半分ほど不在にするという紺野にとって、夫が在宅している時間は貴重である反面、生活リズムのズレからストレスを感じることもあるという。

特にスタジオの共感を呼んだのが、夫の行動の遅さと冷蔵庫に関するエピソードだ。紺野は、夫に「朝、水筒に入れてくれる？」と頼んだにもかかわらず、なかなか実行しない状況に言及。「水筒入れるかな？」と待っている間に、夫がトイレやシャワーに行ってしまう様子に「いつやってくれるのかな」とイライラを募らせる実態を明かした。

さらに、夫が冷蔵庫の奥にある「化石（賞味期限切れの食品）」を見つけ出し、「これ何？」と聞いてくることに対しても、「捨ててないから化石になっているわけで、見つけたならそのまま捨ててくれればいいのに」と、いちいち問い詰めてくる夫の無神経さに苦言を呈した。