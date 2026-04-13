NHK連続テレビ小説『風、薫る』第11話は、りん（見上愛）が清水卯三郎（坂東彌十郎）の店・瑞穂屋を訪れる。

参考：佐野晶哉、『風、薫る』で“人とのつながりの大切さ”を実感 「努力って一人ではできない」

「明日、訪ねてくるといい」という言葉を信じてりんがやってきた瑞穂屋は、卯三郎を模したようなうさぎの置物が店頭においてあり、看板は英語。文明開化をして最先端を行っている東京でも独特な雰囲気を醸し出していた。

一方で、直美（上坂樹里）と吉江（原田泰造）は出会ったばかりの怪しげな男を頼っていったりんのことを心配していた。いつも素直ではなく、人に対して斜に構えるところのある直美だが、特にりんの娘・環（宮島るか）と交流を持つようになってから、子どもへは人一倍優しい部分を垣間見せるようになってきた。ぶっきらぼうな物言いをするため誤解されやすいが、基本的には人のことが好きなのだろう。

瑞穂屋では、トントン拍子でりんが働くこと、店の倉庫のようにして使われている長屋の2階に住まわせてもらうことが決まった。店員の柳川（内田慈）、手代の松原（小倉史也）は、人あたりの良さそうな人だが、まだりんへは一線を引いているようにも思える。また、長屋の隣人・マツ（丸山礼）は突然やってきた子連れの女に、警戒心を抱いているような目線を向け、りんは気まずそう。新生活が軌道に乗るのはまだ少し先になるだろう。

さらに、瑞穂屋は舶来品を中心に扱う商店なので客には外国人が多く、柳川は外国語で挨拶をしていた。りんもまずは挨拶を覚え始めるが、おそらく常連のドイツ人にフランス語の挨拶をしてしまう。その上、店は何かと忙しくりんはさっそく店に1人きりにされ、何がどこに置いてあるのかも分からない状態なのに、モーパッサンの詩集があるかを聞かれた。りんがあたふたとしていると、店のドアが開き、ハッとするような風が吹き込んでくる。

現れたのは謎の青年・島田健次郎。演じる佐野晶哉は、アイドルグループ・Aぇ! groupの一員としても活躍しつつ、『か「」く「」し「」ご「」と「』、『Dr.アシュラ』（2025年／フジテレビ系）などに出演し、注目されている俳優のひとりだ。朝ドラへは本作が初出演となる。

佐野と同じグループに所属している正門良規はデビュー前に『スカーレット』（2019年度後期）でヒロインの妹・直子（桜庭ななみ／現・宮内ひとみ）の恋人で、お調子者だが憎めない明るさのある鮫島正幸を演じ、大きな話題に。

同じ関西出身の事務所の先輩であるなにわ男子の西畑大吾も『ごちそうさん』（2013年度後期）でヒロイン・め以子（杏）の息子・西門活男役、『あさが来た』（2015年度後期）で眉山はつ（宮粼あおい）の次男・養之助役と2作品の朝ドラに出演し、俳優としてのキャリアを積み重ねた。アイドルグループの一員として若い世代には知られていた2人だが、朝ドラに出演したことで「『スカーレット』の鮫島くん」、「『ごちそうさん』のかっちゃん」などと幅広く親しまれる存在となった。

今回は、1カットのみ、数秒の出演だった佐野も、登場しただけで、場の雰囲気をガラリと変えてしまった。きっと彼も正門や西畑、そしてこれまで朝ドラに出演してきた先輩たちのように多くの人を魅了していくことになる。そんな予感をひしひしと感じる回となった。（文＝久保田ひかる）