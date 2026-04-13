薄い雲の広がるところあるが全般に晴れ、夜もにわか雨はなさそう【これからの天気(4月13日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、上・中・下越に融雪注意報、上・中越にナダレ注意報が発表されています。
◆13日(月)これからの天気
薄い雲の広がるところがありますが全般に晴れるでしょう。
夜にかけてもにわか雨はなさそうです。
降水確率は、各地とも0%となっています。
◆13日(月)の予想最高気温
最高気温は、18～23℃の予想です。
昨日より6℃前後高いでしょう。
各地とも平年と比べると高く、湯沢町は8℃高くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、上・中・下越に融雪注意報、上・中越にナダレ注意報が発表されています。
◆13日(月)これからの天気
薄い雲の広がるところがありますが全般に晴れるでしょう。
夜にかけてもにわか雨はなさそうです。
降水確率は、各地とも0%となっています。
◆13日(月)の予想最高気温
最高気温は、18～23℃の予想です。
昨日より6℃前後高いでしょう。
各地とも平年と比べると高く、湯沢町は8℃高くなりそうです。