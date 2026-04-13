これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域に乾燥注意報、上・中・下越に融雪注意報、上・中越にナダレ注意報が発表されています。



◆13日(月)これからの天気

薄い雲の広がるところがありますが全般に晴れるでしょう。

夜にかけてもにわか雨はなさそうです。

降水確率は、各地とも0%となっています。



◆13日(月)の予想最高気温

最高気温は、18～23℃の予想です。

昨日より6℃前後高いでしょう。

各地とも平年と比べると高く、湯沢町は8℃高くなりそうです。