韓国スポーツメディア「SPORTALKOREA」（ウェブ版）が2026年4月13日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のマイナー降格に危機感を募らせた。

エドマンは5月下旬に復帰見込み

キムは今季、マイナーリーグで開幕を迎えたが、脇腹を痛めたムーキー・ベッツ選手（33）の故障者リスト入りに伴い、6日に大リーグに昇格した。

ここまで6試合に出場し、打率.308、1打点を記録。課題の打撃が好調で、守備でもハイレベルのパフォーマンスを披露し、チームの勝利に貢献している。

13日（日本時間）にホームのドジャー・スタジアムで行われたテキサス・レンジャーズ戦には「9番・ショート」でスタメン出場し、2打数無安打に終わった。

攻守にわたりベッツの代役をしっかりと務めているキム。それでも、最強軍団においては、レギュラーの座は遠い。チーム内では、激しいポジション争いが繰り広げられ、キムのライバルのひとりが、ユーティリティプレイヤーのトミー・エドマン選手（30）だ。

大リーグ公式サイト「mlb.com」によると、右足首の手術明けのエドマンは12日に、ブレーク・スネル投手（33）を相手に実戦形式のライブBPで打席に立った。現在、全力で走ることはできないが、5月下旬に復帰を見込んでいるという。

「mlb.com」の報道を受け、「SPORTALKOREA」は、「キム・ヘソン、緊急事態！『今こそチャンスなのに...』エドマンが初のライブBPをこなす、5月末の復帰が有力」とのタイトルで記事を展開した。

「再びトリプルAに降格する危機に直面」

記事では「キム・ヘソンが、ようやく1軍ロースターに合流してチャンスをつかんだものの、再びトリプルAに降格する危機に直面している」とし、こう続けた。

「エドマンはリーグ屈指のユーティリティプレイヤーのひとりあり、2塁手や遊撃手はもちろん、3塁や外野の全ポジションをこなすことができる。守備範囲が広いため、エドマンは先発としても控えとしても起用できる選手だ。キム・ヘソンは、ベッツとエドマンが復帰すれば、アレックス・フリーランド、サンティアゴ・エスピナルのいずれかと共にトリプルAに降格する可能性が高い。したがって、彼らが復帰するまでは、何としてもより強いインパクトを残し、ロースターに残るために努力しなければならない」

キムとセカンドのポジションを争うアレックス・フリーランド内野手（24）は、開幕ロースター入りした有望な若手だ。今季は13試合に出場し、打率.220、1本塁打、2打点を記録している。

チームが、ナ・リーグ西地区の首位を走る中、セカンドのポジション争いは、より一層激しさを増している。