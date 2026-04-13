【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 0−5 バイエルン（日本時間4月12日／ミラントア・シュタディオン）

【映像】一瞬映った“爆笑メッセージ”（実際の様子）

ザンクト・パウリに所属する日本代表MFの藤田譲瑠チマとDF安藤智哉が先発出場したバイエルン戦で、ファンのある行動が話題を呼んでいる。

ザンクト・パウリは日本時間4月12日、ブンデスリーガ第28節でバイエルンと対戦。藤田はボランチの一角、安藤は3バックの右でスタメン出場し、FW原大智はベンチスタートとなった。

試合は9分、MFジャマル・ムシアラにゴールを許して、ザンクト・パウリが追いかける展開に。そんな試合の序盤に、ザンクト・パウリのサポーターがあるボードを掲げた。

18分、中継カメラがスタンドのザンクト・パウリの様子を映し出す。その手に持っていたボードには“Good luck on Wednesday”（水曜日も頑張れ）と書かれていた。

ABEMAで実況を務めた下田恒幸氏は「これはパウリファンのCLへのエールですかね？」と拾う。すると解説の細貝萌氏は「そうですね！グッドラック・オン・ウェンズデイなんで。まだこの試合があるのに、次頑張れと」と笑った。

煽りなのか、エールなのか。サポーターのこのボードにファンたちも反応。ABEMAのコメント欄やSNSでは「ヤバい映像映った」「めっちゃ煽るやん」「まだ試合中なのに」「すげえシュールw」「パウリサポならかなり煽ってきてるなw」「スイッチング素晴らしい」「まだ始まったばかりなのに」と総ツッコミとなった。

なお試合は、前半こそ0ー1と耐えていたザンクト・パウリだったが、後半に4失点。0ー5の大敗を喫し、ミッドウィークにUEFAチャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦を控えるバイエルンを勢いを与える結果となった。（ABEMA／ブンデスリーガ）