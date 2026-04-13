立憲民主党県連は11日に開かれた幹事会で、知事選への出馬を表明している土田竜吾県議について県連として『支持』する方針を確認しました。



県連の代表代行・大渕健県議によると、土田さんからは今回の知事選には無所属で出馬する意向を伝えられているということです。その上で、11日の幹事会では土田さんを県連として『支持』する方針を確認し、党本部にもできる限りの支援を求めるということです。



■立憲民主党県連 大渕健代表代行

「『支持』という表現になっていますが、全力で応援するということです。」



5月31日投開票の知事選には、土田さんの他、現職の花角英世さんと元五泉市議の安中聡さんも出馬を表明しています。