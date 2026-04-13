買って大正解！「専用なんていらない」と思ってた自分を叱りつけたい…100均お掃除スポンジ

料理や食器洗いなど、毎日使っているシンク。今回はそんなシンク専用の掃除スポンジをご紹介します。わざわざ専用品なんて…と思っていたのですが、これが想像以上の実力。今まで落とし切れていなかった汚れがキレイになりますよ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：シンク洗いスポンジ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480588223

さすが専用品！一度使ったら手放せないシンク用のスポンジ

普段シンクのお掃除は、排水口ネットを付け替えるついでに、ネットと中性洗剤でしていたのですが、先日ダイソーのキッチン消耗品売り場で専用品を発見！その名も『シンク洗いスポンジ』です。

正直、わざわざ専用品なんて…と思っていたのですが、110円（税込）だったのでお試しで購入してきました。

シルバーの面にはアルミ粒子入りの不織布を採用。アルミの力で水アカやヌメリ汚れを落としてくれるのだとか…！さっそく使ってみましょう。

想像以上に汚れてた！日々の掃除にぴったりな『シンク洗いスポンジ』

はじめて使用するときは、水洗いをしてから使用します。

注意点としては、塩素系や酸素系の漂白剤、またはd-リモネンを含む洗剤を使用してはいけないという点。

今回は、水アカやカルキ汚れなどの白いモヤが気になっていた部分を掃除してみました。

ビフォーアフターはこちら！くすみが明らかに軽減され、ピカピカになりました。

今までもキレイになっていたと思っていたのですが、改めて専用品で掃除したことで、落としきれていなかった汚れがあったんだと実感…。

あくまでも、蓄積した汚れを一発でキレイにするというよりは、毎日のキレイをキープするためのメンテナンス用という印象ですが、日々のお掃除のレベルをアップすることができますよ！

今回はダイソーで購入した『シンク洗いスポンジ』をご紹介しました。毎日のお皿洗いのついでに、このスポンジでサッとシンクの汚れを落とせば、キレイなシンクをキープできるのでおすすめ。

110円（税込）で購入できるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。