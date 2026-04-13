介護保険サービス事業所を運営する新潟市の老人福祉事業者「萬代総業」と関係会社の社会福祉法人柳都倶楽部が、新潟地裁より破産手続き開始の決定を受けました。両社の負債総額は、計約14億282万円。



民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、萬代総業は2012年に設立されました。2015年にデイサービスやショートステイなどのサービスを提供する事業所を開設し、2022年7月期には年収入高約2億3000万円を計上しましたが、想定していた利用人数に届かない状態が続くなど業況が悪化し、資金繰りが困難となりました。



社会福祉法人柳都倶楽部は、2012年に設立されました。

特別養護老人ホームやショートステイの施設を運営し、2015年3月期には年収入高約2億5800万円を計上していましたが、資金繰りが悪化しました。



両社が運営していた施設はそれぞれ別法人が引き継ぎ、営業は継続しているそうです。