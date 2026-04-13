◇NBA レイカーズージャズ（2026年4月12日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が12日（日本時間13日）の本拠地ジャズ戦で先発出場。前半から2連続3Pシュートを含むチーム最多タイ18得点7リバウンドの大活躍。チームも62ー45とリードして折り返した。

前回の試合となった10日（同11日）の本拠地サンズ戦では、2本の3Pシュートを含む13得点の躍動。チームも2連勝を飾り、西地区4位以上が確定させた。

この日はレギュラーシーズン最終戦。八村はスタメンに名を連ねた。第1Q残り8分55秒に左ウイング付近からドライブイン。エルボ−付近からジャンプショットを決めて初得点。残り8分11秒にはフリースローを1本決めた。残り4分2秒にはトップ付近で相手の反則を誘って、フリースローを2本決めた。残り3分34秒には左ウイング付近からドライブイン。華麗なレイアップシュートで連続得点。残り3分23秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り10分41秒からコートに立つと、残り6分12秒に右サイドでターンアラウンドフェイダウェイシュートを沈めた。残り4分6秒に右コーナーから3Pシュートを決めると、残り1分51秒から2連続で3Pシュートを沈めた。

前半はチーム最長19分18秒出場。18得点7リバウンドをマークした。シュートは8本試投で6本成功。FG成功率は75％。3Pシュートは5本試投で3本成功。3P成功率は60％だった。