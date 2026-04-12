タレントの峯岸みなみが、マイホームにおける夫婦の金銭負担について赤裸々に告白した。

【映像】好みのタイルを選び…マイホームの打ち合わせ中の峯岸＆てつや

ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演した峯岸は、新居の内装を巡って夫と意見が対立した際のエピソードを披露。リビングの壁の色など、こだわりがぶつかった際に「私の笑顔と引き換えにどう？」と粘り強く交渉し、最終的に夫にてつやが譲る形で決着したことを明かした。

このエピソードを聞いたMCの近藤千尋から、「そういうのを決める時って、どっちが何割払ったかっていうのは関係あるの？」「みーちゃんもちょっと払うの？」と家計のリアルな部分を突っ込まれると、峯岸は「うちは……（私は）払わないです」と恐縮しながらも回答。建築費用のすべてを夫が負担していることが判明すると、スタジオからは「めっちゃいいじゃん！」「払わないのに口だけ出してるのね（笑）」と総ツッコミを受けた。

しかし、峯岸には譲れない「交渉材料」があった。彼女は「私は東京を後にしてる（移住する）んで！」「岡崎であなたの元で頑張るから、せめて家にいる間はご機嫌にさせていただけますように」と、結婚を機に拠点を移す覚悟を盾に、自身の希望を勝ち取ったと説明。