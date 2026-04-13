開催：2026.4.13

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 2 - 5 [レンジャーズ]

MLBの試合が13日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレンジャーズが対戦した。

ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。

1回裏、1番 大谷翔平 初球を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 1-0 TEX

3回表、2番 エバン・カーター 初球を打って右中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 LAD 1-1 TEX、7番 ジョシュ・スミス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 LAD 1-2 TEX

6回表、1番 ブランドン・ニモ 初球を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 LAD 1-3 TEX

7回裏、2番 カイル・タッカー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 2-3 TEX

8回表、1番 ブランドン・ニモ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 LAD 2-4 TEX、ピッチャー ウィル・クラインがワイルドピッチでレンジャーズ得点 LAD 2-5 TEX

試合は2対5でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジェーコブ・デグロムで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はドジャースの佐々木朗希で、ここまで0勝2敗0S。レンジャーズのジュニスにセーブがつき、0勝0敗3Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.286。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で4.0回を投げ、5安打（1本塁打）、2失点、6奪三振、防御率は6.23となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 08:16:22 更新