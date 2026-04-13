「大都会」などのヒット曲で知られるロックバンド「クリスタルキング」の元ボーカル、田中昌之（74）が13日までにXを更新。ヒッチハイクに失敗したことを明かした。

田中は12日午後7時10分ごろ、公園とみられる緑地の歩道を歩く自身の姿と、天丼、そして天丼を完食後のあいたどんぶりの写真を投稿。「鎌倉までのヒッチハイクに失敗 んで、結局、、センター北のモザイクモールまで歩いて天丼食って帰ってきた」とつづっている。

田中のXには、神奈川県横浜市都筑区の横浜市営地下鉄センター北駅が、たびたび登場する。センター北までウォーキング後に300グラムのハンバーグや、塩ラーメンをスープまで飲み干したり、結構ガッツリ系グルメの完食を紹介するケースが多く、センター北周辺は日常的に出歩く地域とみられる。

センター北駅から鎌倉駅までは南に直線距離で約25キロ。徒歩では約30キロの道のりとなる。田中がなぜヒッチハイクを思い立ったか、そして、なぜ失敗に至ったかは不明だが、うまくいかず、結局いつものセンター北駅周辺で、今回も、天ぷらの量がかなりヘビーな雰囲気の結構ガッツリ系の天丼を完食することになったものとみられる。