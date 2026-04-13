【アベマ30時間】千鳥ノブ、大人気アイドルの“隠れファン”を暴露され動揺「あんま言うな」 SNSを隅々チェック
お笑いコンビ・千鳥のノブが12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』に出演。
【写真】「恥ずかしい」まさかの暴露されたノブに大爆笑の相方・大悟
本企画は、ノブが不祥事を起こす前に、上がりすぎた好感度をあらかじめ下げて不測の事態に備える『チャンスの時間』の人気企画。相方の大悟の指示で“イヤな奴”になりきったノブが、楽屋挨拶に訪れるゲストに対して“好感度落下チャレンジ”を行い、今回、相手役として大人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と、俳優・山本裕典が登場した。
仲川とのチャレンジでは、序盤からノブが仲川の純金のティースジュエリーを「歯クソ」呼ばわりしたり、念願の東京ドームライブを果たしたという仲川に対し「この前立ったよ、ドーム」「渡辺直美のライブ」「全然緊張せんかった」とマウントを取ったりと、“イヤな奴”になりきって好感度を下げていく。
しかし、悩みとして「インスタグラムで芸能人につく公式マークがつかない」と打ち明けた仲川から、「ノブぴは瑠夏のことフォローしてくれてる」と突如暴露される展開に。図星を突かれたノブが笑いを堪えながら「それあんま言うな」と制止するも、仲川はさらに「ストーリーの足跡も見てる。“このストーリー見てくれた”って」「全部見てた」と、ノブが隠れファンとしてSNSを隅々までチェックしていることを暴露。スタジオから「これは恥ずかしい」と言う声が飛ぶ中、ノブは「全部見てるよ」と開き直る事態となった。
【写真】「恥ずかしい」まさかの暴露されたノブに大爆笑の相方・大悟
本企画は、ノブが不祥事を起こす前に、上がりすぎた好感度をあらかじめ下げて不測の事態に備える『チャンスの時間』の人気企画。相方の大悟の指示で“イヤな奴”になりきったノブが、楽屋挨拶に訪れるゲストに対して“好感度落下チャレンジ”を行い、今回、相手役として大人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と、俳優・山本裕典が登場した。
しかし、悩みとして「インスタグラムで芸能人につく公式マークがつかない」と打ち明けた仲川から、「ノブぴは瑠夏のことフォローしてくれてる」と突如暴露される展開に。図星を突かれたノブが笑いを堪えながら「それあんま言うな」と制止するも、仲川はさらに「ストーリーの足跡も見てる。“このストーリー見てくれた”って」「全部見てた」と、ノブが隠れファンとしてSNSを隅々までチェックしていることを暴露。スタジオから「これは恥ずかしい」と言う声が飛ぶ中、ノブは「全部見てるよ」と開き直る事態となった。