2児の母・木南晴夏、仕事も育児も全力な毎日に…占い師・星ひとみ氏から“ガチ”忠告「いい？これ本当に覚えておいてね」
俳優の木南晴夏（40）が13日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深0：55）に出演。天星術占い師・星ひとみ氏から衝撃の忠告を受けた。
【写真】「2人だけでのお出かけ」木南晴夏＆姉・清香の2ショット
この日木南は現在放送中のフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）で共演する俳優の中村俊介とともにゲスト出演。そしてそんな2人を占ったのが星氏だった。
木南は2018年6月に玉木宏（46）と結婚。20年に第1子、さらに25年12月には第2子を出産。そして現在は既に主演ドラマを担当するなど、仕事と子育てを両立しているが、星は「ちょっと心配なのが…」と切り出し、我慢強すぎる性格を「危険」と指摘した。さらにストレスをストレスと気づかず「突然ダウンする星を持っています」と忠告し、これには木南も「やばいやばい」と神妙な表情を浮かべた。
木南は自身を「スケジュールを詰め込むタイプ」と表現し、仕事がない日でも、予定を入れたり、子どもたちと全力で遊んだりする日々を送っていることを明かした。また星氏は木南に「自分で自分を頑張らせるM気質が入っているから、このままいくと倒れるから」と伝えた。
その上で、「いい？これ本当に覚えておいてね」と念押しして、木南の性格上の注意点を指摘しながら、そうした事態が起こらないように真剣なアドバイスを送った。
【写真】「2人だけでのお出かけ」木南晴夏＆姉・清香の2ショット
この日木南は現在放送中のフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）で共演する俳優の中村俊介とともにゲスト出演。そしてそんな2人を占ったのが星氏だった。
木南は2018年6月に玉木宏（46）と結婚。20年に第1子、さらに25年12月には第2子を出産。そして現在は既に主演ドラマを担当するなど、仕事と子育てを両立しているが、星は「ちょっと心配なのが…」と切り出し、我慢強すぎる性格を「危険」と指摘した。さらにストレスをストレスと気づかず「突然ダウンする星を持っています」と忠告し、これには木南も「やばいやばい」と神妙な表情を浮かべた。
その上で、「いい？これ本当に覚えておいてね」と念押しして、木南の性格上の注意点を指摘しながら、そうした事態が起こらないように真剣なアドバイスを送った。