【東京スプリント】ママコチャは7枠13番
4月15日（水）に大井競馬場で行われる、東京スプリント（Jpn3・4歳上・ダ1200m）の枠順は下記の通り。高松宮記念9着から約2週間でのレースとなるママコチャは7枠13番から。JBCスプリントVのファーンヒルは5枠8番に。注目の発走は20時10分。
1枠1番
ドラゴンウェルズ
牡4・56.0・戸崎圭太
藤原英昭・栗東
2枠2番
マックス
せん9・56.0・野畑凌
福永敏・大井
2枠3番
ティントレット
牡5・56.0・石川倭
荒山勝徳・大井
3枠4番
ヤマニンチェルキ
牡4・57.0・岩田望来
中村直也・栗東
3枠5番
ドリームビリーバー
牡7・56.0・藤田凌
阪本一栄・大井
4枠6番
チカッパ
牡5・57.0・矢野貴之
佐宗応和・大井
4枠7番
ギガース
せん5・56.0・本田正重
佐藤裕太・船橋
5枠8番
ファーンヒル
牡7・58.0・笹川翼
荒山勝徳・大井
5枠9番
イグザルト
牡7・56.0・御神本訓史
荒山勝徳・大井
6枠10番
エンテレケイア
牡8・56.0・吉原寛人
小久保智・浦和
6枠11番
ヤマニンアルリフラ
牡5・56.0・團野大成
斉藤崇史・栗東
7枠12番
ザイデルバスト
牡5・56.0・本橋孝太
川島正一・船橋
7枠13番
ママコチャ
牝7・56.0・川田将雅
池江泰寿・栗東
8枠14番
ハッピーマン
牡4・56.0・坂井瑠星
寺島良・栗東
8枠15番
シアージスト
牡7・56.0・西啓太
坂井英光・大井