4月15日（水）に大井競馬場で行われる、東京スプリント（Jpn3・4歳上・ダ1200m）の枠順は下記の通り。高松宮記念9着から約2週間でのレースとなるママコチャは7枠13番から。JBCスプリントVのファーンヒルは5枠8番に。注目の発走は20時10分。

【オーシャンS】G1馬ママコチャが抜け出す

混戦必至

1枠1番

ドラゴンウェルズ

牡4・56.0・戸崎圭太

藤原英昭・栗東

2枠2番

マックス

せん9・56.0・野畑凌

福永敏・大井

2枠3番

ティントレット

牡5・56.0・石川倭

荒山勝徳・大井

3枠4番

ヤマニンチェルキ

牡4・57.0・岩田望来

中村直也・栗東

3枠5番

ドリームビリーバー

牡7・56.0・藤田凌

阪本一栄・大井

4枠6番

チカッパ

牡5・57.0・矢野貴之

佐宗応和・大井

4枠7番

ギガース

せん5・56.0・本田正重

佐藤裕太・船橋

5枠8番

ファーンヒル

牡7・58.0・笹川翼

荒山勝徳・大井

5枠9番

イグザルト

牡7・56.0・御神本訓史

荒山勝徳・大井

6枠10番

エンテレケイア

牡8・56.0・吉原寛人

小久保智・浦和

6枠11番

ヤマニンアルリフラ

牡5・56.0・團野大成

斉藤崇史・栗東

7枠12番

ザイデルバスト

牡5・56.0・本橋孝太

川島正一・船橋

7枠13番

ママコチャ

牝7・56.0・川田将雅

池江泰寿・栗東

8枠14番

ハッピーマン

牡4・56.0・坂井瑠星

寺島良・栗東

8枠15番

シアージスト

牡7・56.0・西啓太

坂井英光・大井