開催：2026.4.13

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 2 - 8 [ツインズ]

MLBの試合が13日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとツインズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はマックス・シャーザー、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。

1回裏、2番 ドールトン・バーショ 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-0 MIN

2回表、7番 トリスタン・グレイ 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 TOR 1-3 MIN

3回表、1番 コディ・クレメンス 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでツインズ得点 TOR 1-4 MIN、5番 マシュー・ワルナー 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 TOR 1-5 MIN、6番 ビクトル・カラティニ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでツインズ得点 TOR 1-6 MIN、8番 ブルックス・リー 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 TOR 1-8 MIN

7回裏、4番 ヘスス・サンチェス 7球目を打ってレフトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 2-8 MIN

試合は2対8でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのタジ・ブラッドリーで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はブルージェイズのマックス・シャーザーで、ここまで1勝2敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.204となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 05:41:27 更新