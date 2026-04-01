ラ・リーガ 25/26の第31節 セルタとレアル・オビエドの試合が、4月13日01:30にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。

セルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、パブロ・ドゥラン（FW）、フェル・ロペス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。レアル・オビエドのアルバート・レイナ（FW）がゴールを決めてレアル・オビエドが先制。

さらに45分レアル・オビエドが追加点。イリヤス・チャイラ（FW）のアシストからフェデリコ・ビニャス（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とレアル・オビエドがリードしてハーフタイムを迎えた。

セルタは後半の頭から2人が交代。マティアス・ベシノ（MF）、Antanon Andres（MF）に代わりイライクス・モリバ（MF）、イアゴ・アスパス（FW）がピッチに入る。

57分レアル・オビエドが追加点。thiago cruz fernandez（FW）のアシストからフェデリコ・ビニャス（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レアル・オビエドが0-3で勝利した。

なお、セルタは56分にフェル・ロペス（FW）に、またレアル・オビエドは69分にニコラス・フォンセカ（MF）、90+2分にラヒム・アルハサン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-13 03:30:26 更新