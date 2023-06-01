【今日の献立】2026年4月13日(月)「豆腐とオカヒジキのチャンプルー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豆腐とオカヒジキのチャンプルー」 「箸休めに 簡単カブの塩昆布和え」 「キャベツのみそ汁」 の全3品。
豆腐にオカヒジキ、カブ、キャベツを使ったサッパリとした料理が並びます。
【主菜】豆腐とオカヒジキのチャンプルー
オカヒジキの歯ごたえを楽しめる一品。
調理時間：15分
カロリー：397Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 少々
玉ネギ 1/4個
豚肉 (こま切れ)100g
＜下味＞
酒 小さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
サラダ油 大さじ1
オカヒジキ 1パック ＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 小さじ1/2
＜卵液＞
溶き卵 2個分
塩 少々
かつお節 適量
ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめる。＜調味料＞、＜卵液＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
2. フライパンにサラダ油と玉ネギを入れて中火で炒め、豚肉を加えて炒め合わせ、木綿豆腐を大きくちぎりながら加えて強火で炒め合わせる。
3. オカヒジキを汁ごと加えて炒め合わせ、＜卵液＞をまわし入れ、半熟に火が通ったらかつお節を振り、器に盛る。
【副菜】箸休めに 簡単カブの塩昆布和え
カブや葉を塩昆布と和えるだけでできる簡単副菜です。カブの甘みに塩昆布がよく合います。
調理時間：20分
カロリー：28Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 小さじ1/4(皮をむいたカブのg数の0.8%)
カブの葉 1~2個分
塩昆布 大さじ1
カブの葉は分量外の塩を入れた熱湯でゆでて冷水に放ち、粗く刻む。
【スープ・汁】キャベツのみそ汁
油揚げを加えることでボリューム感アップ。
調理時間：15分
カロリー：79Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
油揚げ 1/3枚
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
2. 油揚げを加え、再び煮たったらみそを溶き入れ、器に注ぐ。
豆腐にオカヒジキ、カブ、キャベツを使ったサッパリとした料理が並びます。
【主菜】豆腐とオカヒジキのチャンプルー
オカヒジキの歯ごたえを楽しめる一品。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：397Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）木綿豆腐 1丁
塩 少々
玉ネギ 1/4個
豚肉 (こま切れ)100g
＜下味＞
酒 小さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
サラダ油 大さじ1
オカヒジキ 1パック ＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 小さじ1/2
＜卵液＞
溶き卵 2個分
塩 少々
かつお節 適量
【下準備】木綿豆腐は厚さ半分に切り、キッチンペーパーで包んで水気をしっかりきり、塩少々を振る。玉ネギは縦薄切りにする。
©Eレシピ
ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめる。＜調味料＞、＜卵液＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. オカヒジキは30秒ゆでて冷水に放ち、水気をよく絞ってひとくち大に切り、＜調味料＞で和える。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油と玉ネギを入れて中火で炒め、豚肉を加えて炒め合わせ、木綿豆腐を大きくちぎりながら加えて強火で炒め合わせる。
©Eレシピ
3. オカヒジキを汁ごと加えて炒め合わせ、＜卵液＞をまわし入れ、半熟に火が通ったらかつお節を振り、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】箸休めに 簡単カブの塩昆布和え
カブや葉を塩昆布と和えるだけでできる簡単副菜です。カブの甘みに塩昆布がよく合います。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：28Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カブ 2個
塩 小さじ1/4(皮をむいたカブのg数の0.8%)
カブの葉 1~2個分
塩昆布 大さじ1
【下準備】カブは皮をむいて縦半分に切り、さらに縦厚さ5mmに切ってボウルに移し、塩をからめる。
©Eレシピ
カブの葉は分量外の塩を入れた熱湯でゆでて冷水に放ち、粗く刻む。
©Eレシピ
【作り方】1. カブから出た水気をキッチンペーパーで拭き取り、カブの葉、塩昆布を加えて和えて10分置き、塩昆布がしんなりしたら器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】キャベツのみそ汁
油揚げを加えることでボリューム感アップ。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：79Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）キャベツ 1/2~1枚
油揚げ 1/3枚
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
【下準備】キャベツの芯は削ぎ切りにし、葉はザク切りにする。油揚げは短冊切りにして熱湯をまわしかける。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にキャベツとだし汁を入れて中火にかけ、煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして柔らかく火を通す。
©Eレシピ
2. 油揚げを加え、再び煮たったらみそを溶き入れ、器に注ぐ。
©Eレシピ