プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豆腐とオカヒジキのチャンプルー」 「箸休めに 簡単カブの塩昆布和え」 「キャベツのみそ汁」 の全3品。
豆腐にオカヒジキ、カブ、キャベツを使ったサッパリとした料理が並びます。

【主菜】豆腐とオカヒジキのチャンプルー
オカヒジキの歯ごたえを楽しめる一品。

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調理時間：15分
カロリー：397Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

木綿豆腐  1丁
  塩  少々
玉ネギ  1/4個
豚肉  (こま切れ)100g
＜下味＞
  酒  小さじ1
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
サラダ油  大さじ1
オカヒジキ  1パック ＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  小さじ1/2
＜卵液＞
  溶き卵  2個分
  塩  少々
かつお節  適量

【下準備】

木綿豆腐は厚さ半分に切り、キッチンペーパーで包んで水気をしっかりきり、塩少々を振る。玉ネギは縦薄切りにする。

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ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめる。＜調味料＞、＜卵液＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. オカヒジキは30秒ゆでて冷水に放ち、水気をよく絞ってひとくち大に切り、＜調味料＞で和える。

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2. フライパンにサラダ油と玉ネギを入れて中火で炒め、豚肉を加えて炒め合わせ、木綿豆腐を大きくちぎりながら加えて強火で炒め合わせる。

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3. オカヒジキを汁ごと加えて炒め合わせ、＜卵液＞をまわし入れ、半熟に火が通ったらかつお節を振り、器に盛る。

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【副菜】箸休めに 簡単カブの塩昆布和え
カブや葉を塩昆布と和えるだけでできる簡単副菜です。カブの甘みに塩昆布がよく合います。

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調理時間：20分
カロリー：28Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カブ  2個
  塩  小さじ1/4(皮をむいたカブのg数の0.8%)
カブの葉  1~2個分
塩昆布  大さじ1

【下準備】

カブは皮をむいて縦半分に切り、さらに縦厚さ5mmに切ってボウルに移し、塩をからめる。

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カブの葉は分量外の塩を入れた熱湯でゆでて冷水に放ち、粗く刻む。

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【作り方】

1. カブから出た水気をキッチンペーパーで拭き取り、カブの葉、塩昆布を加えて和えて10分置き、塩昆布がしんなりしたら器に盛る。

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【スープ・汁】キャベツのみそ汁
油揚げを加えることでボリューム感アップ。

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調理時間：15分
カロリー：79Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

キャベツ  1/2~1枚
油揚げ  1/3枚
だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5~2

【下準備】

キャベツの芯は削ぎ切りにし、葉はザク切りにする。油揚げは短冊切りにして熱湯をまわしかける。

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【作り方】

1. 鍋にキャベツとだし汁を入れて中火にかけ、煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして柔らかく火を通す。

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2. 油揚げを加え、再び煮たったらみそを溶き入れ、器に注ぐ。

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