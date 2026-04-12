2026年4月13日〜4月19日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年4月13日〜4月19日の運勢を西洋占星術で占います。
おひつじ座で、太陽、金星、火星、土星、海王星が運行中。ここに水星と月が加わります。これにより世界全体が、おひつじ座のニュアンスを帯びていきます。
つまり、創始のパワー、自我と自己主張、そして、好戦性を宿すのです。かなりきわどいところですが、ポジティブな方向に進む可能性が高め。善意と良心で動きましょう。
有言実行でいきましょう。
パワーを感じるのでは？
あなたらしさ、強さ、生命力、そして、勢いを取り戻すことができるでしょう。一連の流れは、どこかノスタルジックでしょう。そうそう、私ってこういう人間だった、こういうことが好きだった、ずっと、こうしたかった……自分の輪郭を確かめながら、進んでいくことになりそう。
もっとも、最初のうちだけかも。いろいろ思い出して、感覚をつかんだら、うまくかみ合わなかった時代のことなんて忘れてしまいます。やりたいことをやりましょう。言葉に出して、道を切り開いて。
恋も仕事も社交も、あなたの思いのままに！
空の雲のように、海のクラゲのように。
気持ちを休めて。
軽くストレッチ、体の緊張を解き、余計な力を抜きましょう。深呼吸をして、少し目を閉じて休めるのです。どうでしょう？ 少し落ち着いてきましたか？
今週のあなたは、よくも悪くもピュアでデリケート。世の中のノイズを拾いやすくなっています。しんどいなと感じたら、ちょっと休憩を。SNSやネットニュース、テレビ、雑談……大丈夫、1、2日離れてもどうにでもなります。
初夏の気配を感じる、親しい人と楽しく過ごす、仕事や家事に没頭する、地に足をつけて暮らし、流れは天に任せて。
恋も自然体で、ありのままで。
ロジカルに生きて。
ポジティブシンキングにお疲れ気味。
いいことを考えたい、前向きでガッツのある人間だと思われたい、“陽の者”でいたいのです。でも、自分は騙せないのでは？ このご時世、センシティブになって当然、不安を感じないほうがどうかしています。悲観主義でいいのです。それは、備えと改善につながります。
危うさを感じるなら、逃げ場と足場を確保して。いざという時の算段さえつけば、心に余裕が戻るはず。副業などで、柱を複数持つのもオススメ。当座しのぎで十分、不安を行動で上書きしましょう。
恋は力強く、請け負って。守るものがあると、あなたは強くなれるはず。
自分を信じて前進を。
運気は大きなうねりを持って、あなたを次のステージへ運んでいくでしょう。
想定外のチャンスやポジションが巡ってきそう。望みとは少し違う、荷が重いと感じても、ここは流れに乗っていくのがよさそう。責任や緊張を引き受けることで、思いがけない幸運を手にすることができるでしょう。
社交は、一肌脱ぐことになりそう。大事な人のために力を貸してあげましょう。オフは、歴史や文化を感じるスポットへ。伝統芸能の世界に触れるのもよい刺激になるはず。買い物は、長く使える品を手に入れて。
愛は、見守って。言われたら動くスタイルで。
次へ進む。
視界が急に開けそう。
これまで「これしかない」「どうしようもない」と半ば諦めモードでしたが、急に吹っ切れるでしょう。前提そのものが変わるのです。安定にしがみついても、今よりもよくなることはないとやっと気付けるはず。開き直って、思い切っていきましょう。これまであなたの重荷だったものが、強みに変わるような劇的な変化が起こります。
刺激的な人とも出会えそう。唐突な誘い、むちゃぶりも乗ってみると世界が広がるはず。「ええい、やったれ！」で道を切り開いて。
オフは、遠出や完全燃焼にツキが。
デートは、スポーツに誘って。
用心深さを生かす。
警戒心が高まります。
いろいろなことが心配になるでしょう。世界が時代の岐路に立っているのですから、あなたの感覚は非常に正しいのです。ただ、少し過敏になり過ぎていることは確か。買いだめ、SNSへの傾倒、陰謀説の深追いなどには気を付けていきましょう。ローリングストックを少し多めに用意する、信頼できる発信者の更新を待つくらいにとどめて。
一方で、神経がピンと張っている効用もあります。詐欺など、怪しげなトラップを踏まずに済むでしょう。家族や友人のことも気にかけてあげると完璧です。
デートや気分転換は、郊外に出掛けてみて。
愛されキャラでいく。
愛と平和の使者となりましょう。
「まあまあ」と間に割って入り、「きゃあきゃあ」とはしゃぎ、「よしよし」となだめる感じでいくとよさそう。あなたがいるだけで、なんだか安心、あなたに何でも聞いてほしい、相談したい、グチりたい、そんなふうにみんなに思ってもらえたら、満点です。気さくで身近な頼れる存在になって。
コメントは、本音と建て前の使い分けが大事。ダブルスタンダード、トリプルスタンダード、なんでもアリで！
オフは、アートに触れましょう。新しい視点、発想に気付くかも？
愛は、受け答えを楽しく。あうんの呼吸で。
節制と節約。
きちんとしたい気持ちが強まっていくでしょう。
いつかそのうちにと先延ばししてきた人生の課題に取り組む好機なのです。不健康なライフスタイルを改善する、負債や借り越しを返済する、実家の片付けをするなど、本気で始めましょう。どう考えても大変で、できたらやらずに済ませたいというのが本音だと思いますが、だからこそ、人生で一番若い今、始めなくては！
社交は、信頼を積み重ねるチャンス。自分の発言に責任を持って。
オフは、知的な刺激がもらえる場所へ。セミナーや体験会なども楽しめます。
愛は、助け合いの精神で。
愛と喜びと感動と！
いて座さんの永遠の夢は、遊んで暮らすこと。
すぐには無理でも、感覚的に寄せていくことはできそうです。毎日を楽しみでいっぱいにするのです。
大好きなメニューで朝を始める、仕事はゲーム感覚でコスパ、タイパの改善を目指す、最新コンテンツで気晴らしをする、マイブームを作ってこだわっていくなど、何をしていても、面白くやっていくのです。クレームやお叱りを受ける時間を測ってみるなど、違う角度から物事を捉え直して。トラブルもハプニングも、やり方次第で興味深い研究対象となるはず。
オフは、ライブへ。
愛は、言葉よりも行動が大事。
インプット＆クリエイティブ。
産みの苦しみが始まりそう。
モヤモヤ、イライラするのは、何かがあなたの中から生まれようとしているせい。画期的なアイデアや感動を生む作品など、運命を変えるパワーを持った変化が起こりかけています。今週は、自分にたっぷりと時間をあげましょう。納得のいくまで粘ってみる、探っていくことで、これからの人生に必要なものが手に入るはず。
社交は狭く深く。何かに集中して人に気を使えなくなったあなたを分かってくれて、許してくれる人だけと付き合って。
愛と推し活は行き詰まりやすいみたい。つらくなったら、ちょっと休むのも手。
感覚に従って！
選択が続きそう。
行くのか、やめるのか、買うのか、買わないのか、付き合うのか、離れるのか、あなたが決めていかなければなりません。「どっちが得か」「どっちが正しいのか」考えても意味がなさそう。なぜなら、どちらも一長一短で、何かしらのメリットとデメリットを持っているせい。どう進んでも、「あっちがよかったかも？」という後悔からは逃れられないのです。
同時に「こっちにしてよかったな」も必ず、あります。もうそういうものと割り切って、悩まずに進んでいくのがよさそう。
オフは、旅にツキが。
愛は、サービス精神旺盛に。
実行に移す。
原点返りができそう。
自分がなぜ、今の仕事をしているのか、どうしてこの場所で暮らしているのか、再認識ができるでしょう。物事の枝葉を外して、本質にコミットできるため、人生の優先順位が明確になっていくはず。本当にやりたいこと、やるべきことを毎日の真ん中に置きましょう。
そのために、空間を用意するのもいい考え。仕事や勉強をするための場所を確保する、借りる、趣味や遊びの場を見つけるなど、条件から整えて。
オフは、頭を空っぽにしましょう。瞑想（めいそう）や手芸などで何も考えない時間を持つとスッキリしそう。
愛は、対等な関係へ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座で、太陽、金星、火星、土星、海王星が運行中。ここに水星と月が加わります。これにより世界全体が、おひつじ座のニュアンスを帯びていきます。
つまり、創始のパワー、自我と自己主張、そして、好戦性を宿すのです。かなりきわどいところですが、ポジティブな方向に進む可能性が高め。善意と良心で動きましょう。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）運気は最強！
有言実行でいきましょう。
パワーを感じるのでは？
あなたらしさ、強さ、生命力、そして、勢いを取り戻すことができるでしょう。一連の流れは、どこかノスタルジックでしょう。そうそう、私ってこういう人間だった、こういうことが好きだった、ずっと、こうしたかった……自分の輪郭を確かめながら、進んでいくことになりそう。
もっとも、最初のうちだけかも。いろいろ思い出して、感覚をつかんだら、うまくかみ合わなかった時代のことなんて忘れてしまいます。やりたいことをやりましょう。言葉に出して、道を切り開いて。
恋も仕事も社交も、あなたの思いのままに！
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）リラックス。
空の雲のように、海のクラゲのように。
気持ちを休めて。
軽くストレッチ、体の緊張を解き、余計な力を抜きましょう。深呼吸をして、少し目を閉じて休めるのです。どうでしょう？ 少し落ち着いてきましたか？
今週のあなたは、よくも悪くもピュアでデリケート。世の中のノイズを拾いやすくなっています。しんどいなと感じたら、ちょっと休憩を。SNSやネットニュース、テレビ、雑談……大丈夫、1、2日離れてもどうにでもなります。
初夏の気配を感じる、親しい人と楽しく過ごす、仕事や家事に没頭する、地に足をつけて暮らし、流れは天に任せて。
恋も自然体で、ありのままで。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）知恵者覚醒！
ロジカルに生きて。
ポジティブシンキングにお疲れ気味。
いいことを考えたい、前向きでガッツのある人間だと思われたい、“陽の者”でいたいのです。でも、自分は騙せないのでは？ このご時世、センシティブになって当然、不安を感じないほうがどうかしています。悲観主義でいいのです。それは、備えと改善につながります。
危うさを感じるなら、逃げ場と足場を確保して。いざという時の算段さえつけば、心に余裕が戻るはず。副業などで、柱を複数持つのもオススメ。当座しのぎで十分、不安を行動で上書きしましょう。
恋は力強く、請け負って。守るものがあると、あなたは強くなれるはず。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）これまでの頑張りが報われそう。
自分を信じて前進を。
運気は大きなうねりを持って、あなたを次のステージへ運んでいくでしょう。
想定外のチャンスやポジションが巡ってきそう。望みとは少し違う、荷が重いと感じても、ここは流れに乗っていくのがよさそう。責任や緊張を引き受けることで、思いがけない幸運を手にすることができるでしょう。
社交は、一肌脱ぐことになりそう。大事な人のために力を貸してあげましょう。オフは、歴史や文化を感じるスポットへ。伝統芸能の世界に触れるのもよい刺激になるはず。買い物は、長く使える品を手に入れて。
愛は、見守って。言われたら動くスタイルで。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）突破のサイン。
次へ進む。
視界が急に開けそう。
これまで「これしかない」「どうしようもない」と半ば諦めモードでしたが、急に吹っ切れるでしょう。前提そのものが変わるのです。安定にしがみついても、今よりもよくなることはないとやっと気付けるはず。開き直って、思い切っていきましょう。これまであなたの重荷だったものが、強みに変わるような劇的な変化が起こります。
刺激的な人とも出会えそう。唐突な誘い、むちゃぶりも乗ってみると世界が広がるはず。「ええい、やったれ！」で道を切り開いて。
オフは、遠出や完全燃焼にツキが。
デートは、スポーツに誘って。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）慎重さをプラス。
用心深さを生かす。
警戒心が高まります。
いろいろなことが心配になるでしょう。世界が時代の岐路に立っているのですから、あなたの感覚は非常に正しいのです。ただ、少し過敏になり過ぎていることは確か。買いだめ、SNSへの傾倒、陰謀説の深追いなどには気を付けていきましょう。ローリングストックを少し多めに用意する、信頼できる発信者の更新を待つくらいにとどめて。
一方で、神経がピンと張っている効用もあります。詐欺など、怪しげなトラップを踏まずに済むでしょう。家族や友人のことも気にかけてあげると完璧です。
デートや気分転換は、郊外に出掛けてみて。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）感じよく、
愛されキャラでいく。
愛と平和の使者となりましょう。
「まあまあ」と間に割って入り、「きゃあきゃあ」とはしゃぎ、「よしよし」となだめる感じでいくとよさそう。あなたがいるだけで、なんだか安心、あなたに何でも聞いてほしい、相談したい、グチりたい、そんなふうにみんなに思ってもらえたら、満点です。気さくで身近な頼れる存在になって。
コメントは、本音と建て前の使い分けが大事。ダブルスタンダード、トリプルスタンダード、なんでもアリで！
オフは、アートに触れましょう。新しい視点、発想に気付くかも？
愛は、受け答えを楽しく。あうんの呼吸で。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）整えタイム。
節制と節約。
きちんとしたい気持ちが強まっていくでしょう。
いつかそのうちにと先延ばししてきた人生の課題に取り組む好機なのです。不健康なライフスタイルを改善する、負債や借り越しを返済する、実家の片付けをするなど、本気で始めましょう。どう考えても大変で、できたらやらずに済ませたいというのが本音だと思いますが、だからこそ、人生で一番若い今、始めなくては！
社交は、信頼を積み重ねるチャンス。自分の発言に責任を持って。
オフは、知的な刺激がもらえる場所へ。セミナーや体験会なども楽しめます。
愛は、助け合いの精神で。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）遊ぶように暮らす。
愛と喜びと感動と！
いて座さんの永遠の夢は、遊んで暮らすこと。
すぐには無理でも、感覚的に寄せていくことはできそうです。毎日を楽しみでいっぱいにするのです。
大好きなメニューで朝を始める、仕事はゲーム感覚でコスパ、タイパの改善を目指す、最新コンテンツで気晴らしをする、マイブームを作ってこだわっていくなど、何をしていても、面白くやっていくのです。クレームやお叱りを受ける時間を測ってみるなど、違う角度から物事を捉え直して。トラブルもハプニングも、やり方次第で興味深い研究対象となるはず。
オフは、ライブへ。
愛は、言葉よりも行動が大事。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ベクトルを内側に向けて、
インプット＆クリエイティブ。
産みの苦しみが始まりそう。
モヤモヤ、イライラするのは、何かがあなたの中から生まれようとしているせい。画期的なアイデアや感動を生む作品など、運命を変えるパワーを持った変化が起こりかけています。今週は、自分にたっぷりと時間をあげましょう。納得のいくまで粘ってみる、探っていくことで、これからの人生に必要なものが手に入るはず。
社交は狭く深く。何かに集中して人に気を使えなくなったあなたを分かってくれて、許してくれる人だけと付き合って。
愛と推し活は行き詰まりやすいみたい。つらくなったら、ちょっと休むのも手。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）気楽に生きましょう。
感覚に従って！
選択が続きそう。
行くのか、やめるのか、買うのか、買わないのか、付き合うのか、離れるのか、あなたが決めていかなければなりません。「どっちが得か」「どっちが正しいのか」考えても意味がなさそう。なぜなら、どちらも一長一短で、何かしらのメリットとデメリットを持っているせい。どう進んでも、「あっちがよかったかも？」という後悔からは逃れられないのです。
同時に「こっちにしてよかったな」も必ず、あります。もうそういうものと割り切って、悩まずに進んでいくのがよさそう。
オフは、旅にツキが。
愛は、サービス精神旺盛に。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）目的を持って。
実行に移す。
原点返りができそう。
自分がなぜ、今の仕事をしているのか、どうしてこの場所で暮らしているのか、再認識ができるでしょう。物事の枝葉を外して、本質にコミットできるため、人生の優先順位が明確になっていくはず。本当にやりたいこと、やるべきことを毎日の真ん中に置きましょう。
そのために、空間を用意するのもいい考え。仕事や勉強をするための場所を確保する、借りる、趣味や遊びの場を見つけるなど、条件から整えて。
オフは、頭を空っぽにしましょう。瞑想（めいそう）や手芸などで何も考えない時間を持つとスッキリしそう。
愛は、対等な関係へ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)