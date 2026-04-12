元NMB48の上西怜(24)が、6日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】前から見てもボリューム感 オトナ味マシマシの上西怜

自身のインスタグラムにも画像を掲載。和風の家屋でしっとりとしたオトナ姿を披露。横からのショットでは、一見スレンダーながらしっかりとボリュームのある美しいラインがくっきりと浮き出ている。無防備なうつぶせ姿も披露している。



同日発売のデジタル写真集もPRした上で「初めての鎌倉で綺麗に大人っぽく素敵に撮っていただきました」と報告。「ぜひ、誌面も写真集もどちらもチェックしていただけると嬉しいです！」とアピールした。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。撮影時はあいにくの雨だったが、かえって“しっとり感”がアップしたようで「新しい自分が見れた感じですごくうれしかったです」と振り返った。コスプレイヤーとしての顔も持つだけに「今年はコスプレでいろんなイベントに出たいですね」と希望していた。



同号は髙野真央が表紙＆巻頭を担当。麻倉瑞季、POV型ショートドラマ「俺達のあざす。」のゆい(伊藤優衣)＆ゆき(水原ゆき)、相沢菜々子、吉田優花、冴島ななも登場している。



（よろず～ニュース編集部）