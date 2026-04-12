俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日、第14話が放送され、第4章「元亀争乱編」に突入。織田信長が撤退を余儀なくされた「金ヶ崎の退き口」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第14話は「絶体絶命！」。浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知り、織田信長（小栗旬）は激高。しかし、藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決める。藤吉郎は、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことに。手勢はわずかで、小一郎（仲野太賀）は最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命懸けの撤退戦が始まる…という展開。

越前・金ヶ崎城。市（宮崎あおい）から陣中見舞いの小豆が届く。竹中半兵衛（菅田将暉）は「その小豆は我らのことかもしれませぬ。前と後ろを塞がれ、まさに袋の鼠」、藤吉郎は「お市様は、敵に気取られぬように、そのような形で殿の窮地を知らせようとされたのでは」、小一郎は「この白い文は、何も書くことができぬお市様の苦しみそのもの。浅井様謀反の証しにござりまする！」と進言。信長は「なぜじゃ…なぜじゃ…なぜじゃ…長政！」と叫んだ。

明智光秀（要潤）は「どうかお気をお鎮めくだされ」。信長は光秀を蹴り飛ばし「公方の飼い犬ごときがわしに指図をするな！」とヒートアップした。

そこへ藤吉郎が自ら刀を右足に突き刺し「この猿、うっかり傷を負ってしまいました！これでは足手まといじゃ。素早く動くことはできませぬゆえ、わしがここに残りまする！」「この戦は、残念ながら我らの負けにござりまする！朝倉の追手は、この猿が食い止めますゆえ、殿はその隙に京へお戻りくださりませ！殿さえご無事なら、我らは何度でもよみがえりまする！」――。信長は「二刻（約4時間）でよい」「京で宴の支度をして待っておる。朝倉の者共がどれほど間抜け面であったか、面白可笑しくわしに話して聞かせよ」と命じた。

半兵衛は長政の裏切りを予見し、周辺の地形を書き留めていた。

燃え尽きるまで一刻半の松明は、蜂須賀正勝（高橋努）が持つ。半兵衛も雄叫び。半兵衛の策は、狭い場所に敵を誘い出しての迎撃。“しんがりの中のしんがり”は小一郎が志願した。

激闘が続く。逃げ切りまで残り一刻。信長は馬を捨て、歩いて山道を進んだ。

小一郎たちは満身創痍。朝日が昇ると、浅井軍が目の前に。もはや半兵衛も「あとは一丸となって、死に物狂いで戦うのみ！」。そして、長政と対面した。

小一郎は和睦を提案したものの、浅井の鉄砲隊が銃口を向ける。絶体絶命――。銃声が響き渡ると、倒れたのは敵方。光秀が現れ「我らも浅井を押しとどめるために、しんがりを仰せつかったのじゃ。すべて我らが追い払った。もはや織田殿を追う者はおらん！」。その時、松明の火が消えた。

小一郎「この戦は、わしらの負けじゃ。じゃが、勝ちに等しい負けじゃ！我が殿が生き延びたからには、必ずや浅井殿に報復致しまする。せいぜい気を抜かぬことじゃ！」

藤吉郎「（小一郎たちに担がれ）ここからはただひたすらに、逃げて逃げて逃げまくるのじゃ！」

長政は小谷城に戻り、信長の反撃に備える。信長は生還。ボロボロの姿のまま、足利義昭（尾上右近）に浅井討ちを誓った。

京・妙覚寺。小一郎たちは生還。松永久秀（竹中直人）が出迎えた。約束の宴。藤吉郎は信長と再会し、感涙。気を失った。

義昭は木下兄弟を手懐けることをあきらめ、光秀に「そなたが信長のものになれ。家臣となり、織田の動きをわしに知らせるのじゃ」と命じた。

義昭にとっては“まさか＆誤算”の信長生還。SNS上には「明智殿は公方様の間者か…」「光秀は義昭公のスパイとして織田家に潜入したのか」「今回の本能寺は断然、義昭黒幕説を推したい」「かなりの切れ者として描かれているので、本能寺の変は将軍黒幕説が採用されるのではと期待しています」などの声。反響を呼んだ。

この回の劇中の年代は1570年（元亀元年）。戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）まで、あと12年――。

次回は19日、第15話「姉川大合戦」が放送される。