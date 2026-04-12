先住猫に初めて毛づくろいしてもらった子猫。その微笑ましい姿が、大きな反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は30万回を超え「任せてますね！可愛い」「鳴き声がたまりません」「泣けてきます」といったコメントが集まっています。

【動画：先住猫から初めて『毛づくろい』された子猫→ずっと見ていたくなる『微笑ましい光景』】

初めての毛づくろい

Instagramアカウント「ちゃけぽん」に投稿されたのは、先住猫に毛づくろいしてもらう新入り子猫の様子です。子猫の「つぶぽん」ちゃんはおうちに迎えられ、先住猫たちと少しずつ交流している最中だといいます。そしてついに、先住猫の「大福」くんが、つぶぽんちゃんの初めての毛づくろいをしてくれたそうです。

前足でつぶぽんちゃんを押さえて毛づくろいする大福くんですが、実は、初対面のときはつぶぽんちゃんに向かって「シャー！」と威嚇をしていたといいます。やさしい性格だという大福くんに毛づくろいしてもらい、つぶぽんちゃんはグルーミングが大好きになったそうです。

3匹のお兄ちゃん猫

つぶぽんちゃんには、大福くんも入れて3匹のお兄ちゃん猫がいます。大福くんは一緒に寝てくれるお兄ちゃん、「ちゃけぽん」くんは見守り隊長、「黒丸」くんは遊び相手になってくれたそうです。

賑やかな大家族へ

その後、つぶぽんちゃんが大きくなってからもみんな仲良く過ごしているとのこと。そして、つぶぽんちゃんにも「ルル」ちゃんという犬の後輩ができたのだそうです。賑やかさを増した大家族の日常から、今後も目が離せませんね。

投稿には「猫などの動物は言葉が無い分行動が全て愛を直に感じますよね」「逃げないように手添えてる！」「いつまでも見てられます！」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ちゃけぽん」では、つぶぽんちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちゃけぽん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。