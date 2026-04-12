CS放送「フジテレビONE」の「プロ野球ニュース」やYouTubeの出演などで人気のフリーアナウンサーの袴田彩会（35）が、12日に自身のXを更新。体調不良で緊急搬送されていたことを明かした。

この日、元ロッテで野球評論家の里崎智也氏のイベント「里崎ライブ2026」に出演予定だった袴田は「本日の里崎ライブをお休みさせていただき、楽しみにしてくださっていた皆様には心よりお詫び申し上げます」と謝罪。その上で「昨夜、体調が急激に悪化し救急搬送されましたが、幸い大事には至らず、現在は治療を受けながら回復に努めています」と明かした。

そして「このような急な事態にも関わらず、里崎さんは『気にしないで、楽しんでくるから』と温かい言葉をかけてくださり、お一人で3時間のトークショーをやり遂げてくださいました。深く感謝するとともに、心から尊敬しています」と里崎氏への感謝をつづり、「次回のライブでは元気な姿で皆様にお会いできるようしっかりと回復に努めてまいりますので、またお越しいただけましたら幸いです」と呼びかけていた。