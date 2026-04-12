ANA、国内線の運賃・予約・搭乗ルールを変更へ 5・19搭乗分から 無料で預けられる手荷物、幼児年齢など
ANAは、同社公式サイトやSNSを通じ、国内線の運賃や予約・搭乗手続きなどのサービスを、5月19日の搭乗分から変更する。
【画像】ANA、各種サービス・手続きのポイント 2026年5月19日搭乗分から
「国内線と国際線の旅客サービスシステムを統合し、2026年5月19日搭乗分からの国内線運賃のリニューアルや予約・搭乗ルールの国際線との共通化により、国内・海外全てのお客様にシームレスな体験を実現します」と説明。
運賃については、旅の目的やスタイルに合わせて、いつでも、自由に、価格と付帯サービス選べるラインナップに刷新する。
また、公式Xでは「各種サービス・手続きのポイントをまとめましたので、ぜひお役立てください」「見たいときにすぐ確認できるように、この投稿を保存するのがおすすめ」と4つに分けて示した。
具体的に、無料で預けられる手荷物、満席便の空港空席待ち、搭乗日当日の便変更、領収書の発行について、Q＆A形式で案内。
このほか公式サイトでは、さまざまな項目を掲載。幼児は「0〜1歳」、小児は「2〜11歳」に適用年齢が変わる。
【画像】ANA、各種サービス・手続きのポイント 2026年5月19日搭乗分から
「国内線と国際線の旅客サービスシステムを統合し、2026年5月19日搭乗分からの国内線運賃のリニューアルや予約・搭乗ルールの国際線との共通化により、国内・海外全てのお客様にシームレスな体験を実現します」と説明。
運賃については、旅の目的やスタイルに合わせて、いつでも、自由に、価格と付帯サービス選べるラインナップに刷新する。
具体的に、無料で預けられる手荷物、満席便の空港空席待ち、搭乗日当日の便変更、領収書の発行について、Q＆A形式で案内。
このほか公式サイトでは、さまざまな項目を掲載。幼児は「0〜1歳」、小児は「2〜11歳」に適用年齢が変わる。