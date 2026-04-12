ツクシと同じ植物？ 実はクセがない春の野草「スギナ」を食べてみた！

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『まるで杉の子ども？ 奇妙な見た目のスギナを食べる！』というのらずんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

春になればツクシを食べるのは有名ですが、同じ植物であるスギナも実は食べられます♪

河川等で採取した山菜の料理動画を投稿しているのらずんさん。今回調理するのは杉に似ているスギナです。スギナはツクシと地下で繋がっている同じ植物。ツクシは胞子を飛ばす役目で、スギナは光合成で栄養を作る役目です。

春先に食べると言えばツクシですが、スギナも食べられるとのこと。スギナの利用はお茶が有名で市販もされているのだとか。

若いスギナを沢山採りました。

スギナのアク抜きは食べやすい大きさにして1分ほど茹でるだけ。これだけで苦みもえぐみも無いのですが、美味しい味もしないとのこと。そのため佃煮風に味付けをします。

下茹でしたスギナに醤油とみりんとお酒を加えて味が馴染むまで煮詰めたら、溶き卵を回し入れてできあがり。

スギナの卵とじです！

シャキシャキ食感が美味しいというスギナの卵とじ。クセが無く、濃いめの味付けでご飯が進むそうです。食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。効能については動画前半に詳しくあります。

※野草の採取および実食はすべて自己責任でお願いいたします。万が一のトラブルについて、当メディアは一切の責任を負いかねます。

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