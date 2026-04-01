プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第2節 セルクル・ブリュージュとラ・ルビエールの試合が、4月11日23:00にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

セルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、ダンテ・バンザイル（FW）、エダン・ディオプ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ジブリル・ラメゴ（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。セルクル・ブリュージュのダンテ・バンザイル（FW）のアシストからスティーブ・ヌゴウラ（FW）がヘディングシュートを決めてセルクル・ブリュージュが先制。

さらに45+2分セルクル・ブリュージュが追加点。エダン・ディオプ（MF）のアシストからスティーブ・ヌゴウラ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とセルクル・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

ラ・ルビエールは後半の頭から選手交代。ジブリル・ラメゴ（DF）からbryan soumare（MF）に交代した。

64分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。ジョエル・イト（MF）、ティエリ・ルトンダ（DF）に代わりサミュエル・グレット（MF）、クリスチャン・マカテ（FW）がピッチに入る。

68分、セルクル・ブリュージュは同時に2人を交代。スティーブ・ヌゴウラ（FW）、ダンテ・バンザイル（FW）に代わりウマル・ディアキテ（MF）、オルワセウン・アデウミ（FW）がピッチに入る。

77分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。サミ・ラーサイニ（MF）、パプムサ・フォール（FW）に代わりアレクシ・ベカベカ（MF）、ナション・ヌシンギ（MF）がピッチに入る。

83分、セルクル・ブリュージュは同時に2人を交代。ピーター・ゲルケンス（MF）、イブラヒム・ディアカイト（DF）に代わりローレンス・アジェクム（MF）、マカヤ・ディアビ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分セルクル・ブリュージュが追加点。フラビオ・ナジーニョ（DF）のアシストからオルワセウン・アデウミ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もセルクル・ブリュージュの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、セルクル・ブリュージュが3-0で勝利した。

なお、セルクル・ブリュージュは68分にバリー・コナテ（DF）に、またラ・ルビエールは74分にワガネ・フェイ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 01:00:51 更新