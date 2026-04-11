「困っていません」40歳男性、実家で親と同居。家業を継いで年収600万円、貯金額はいくら？
代々の家業を継承するという責任感や役割を重んじ、実家を拠点に生活基盤を築く選択をするケースもあります。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、岐阜県岐阜市在住・40歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：フリーランスや会社役員など
在住：岐阜県岐阜市
家族構成：親と2人暮らし
世帯年収：母800万円、自分600万円
実家の間取り：一軒家（部屋はかなり多い）
交際費：2万円
毎月のお小遣い：1万5000円
毎月の貯金額：25万円
貯金総額：2000万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「なし」と話しました。
「亡くなった祖父や祖母の遺品などがまだまだ数多く残っており、これらの処分には結構な時間と労力がかかるので、少しずつ処分している所です」と、具体的な内容を教えてくれました。
お金に関する悩みでは「家には十分な収入があるため、お金に関してはそこまで困っていません。 ただし、固定資産など高い部分はやや困っています」と続け、家計の事情を吐露。
家業を継ぐことを自身の役割と捉え、実家を拠点に安定した生活を築いています。遺品整理や固定資産の管理といった特有の課題に向き合いながら、ご家族の資産や稼業を次代へ繋いでいく決意が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、岐阜県岐阜市在住・40歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：40歳男性
職業：フリーランスや会社役員など
在住：岐阜県岐阜市
家族構成：親と2人暮らし
世帯年収：母800万円、自分600万円
実家の間取り：一軒家（部屋はかなり多い）
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：2万円
毎月のお小遣い：1万5000円
毎月の貯金額：25万円
貯金総額：2000万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「なし」と話しました。
「農業など実家にいろいろな稼業がある」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「農業など実家にいろいろな稼業があるため、それをするためには実家を出るという選択肢はなく、このまま仕事をどんどんと続けていくというのが私自身の役割といった感じで残っている、というところです」と回答。
「固定資産など高い部分はやや困っています」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「とくに苦労していることはありませんが、家にいろいろなものが残っているので、その処分に少し苦労しています」といいます。
「亡くなった祖父や祖母の遺品などがまだまだ数多く残っており、これらの処分には結構な時間と労力がかかるので、少しずつ処分している所です」と、具体的な内容を教えてくれました。
お金に関する悩みでは「家には十分な収入があるため、お金に関してはそこまで困っていません。 ただし、固定資産など高い部分はやや困っています」と続け、家計の事情を吐露。
家業を継ぐことを自身の役割と捉え、実家を拠点に安定した生活を築いています。遺品整理や固定資産の管理といった特有の課題に向き合いながら、ご家族の資産や稼業を次代へ繋いでいく決意が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)