立ち技格闘技イベント「Ｋ―１ ＧＥＮＫＩ」（１１日、東京・国立代々木競技場第二体育館）で、Ｋ―１ヘビー級王者のアリエル・マチャド（３８＝ブラジル）がクラウディオ・イストラテ（３０＝イタリア＆ルーマニア）を下し、王座防衛に成功。また、ミドル級とスーパーウエルター級の王座決定戦も行われ、新王者が誕生した。

ヘビー級の王座戦はド迫力の打ち合いになった。マチャドはイストラテの強打のパンチを受けながらも、重いカーフキックをふくらはぎにヒットさせていく。

１ラウンド（Ｒ）途中、ロープ際の攻防でレフェリーが割って入った後にパンチを入れられて崩れ落ち、相手にイエローカードを出るアクシデントはあったものの、ここで折れなかった。回復を待ってから試合が再開されると、前に出てペースをつかむことに成功。２Ｒにパンチで最初のダウンを奪い、最後はカーフキックで脚を打ち抜いて立ち上がらせず、２Ｒ１分４２秒ＫＯ勝ちでベルトを防衛した。

激闘を終えてマチャドは「今はとてもいい気分です。Ｋ−１ファンのみなさまが好むような試合ができたんじゃないかと思います。どちらが倒れてもおかしくないようなファイトだったと思います」と満足げに振り返る。さらに「１Ｒ途中で反則を受けて、その後１００％ではなかったですが、王者としてファイトを続けたかったし、勝ったのでいい気分です」と笑顔。

今後に向けて「次のファイトを早くやりたいです。いつでも戦う準備はできています」と前をみすえた。

続いて行われたＫ−１ミドル級王座決定戦はデング・シルバ（ブラジル）が、アルフォセヌー・カマラ（セネガル＆フランス）に判定３―０で勝利。スーパーウエルター級王座決定戦はジョナス・サルシチャ（ブラジル）が、ダリル・フェルンドク（オランダ＆インドネシア）との熱戦を判定３―０で制し、それぞれ新王者となった。