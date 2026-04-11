第1子妊娠のモデル・藤井サチ、12kg減量時のビフォアフ写真公開「努力の賜物」「垢抜けすごい」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/11】モデルの藤井サチが4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。12kg減量した当時のビフォーアフター写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】新婚の上智卒モデル「努力の賜物」12kg減量時のビフォアフ写真
藤井は減量していた時のトレーニングメニューについてファンから質問を受け「週2の筋トレを2年間続けてまずは運動習慣つけました」とコメントし、12kg減量時のビフォーアフターの写真をそれぞれ投稿。減量後の写真では緑と白のチェック柄の水着を着用しており、顔周りや全体的なシルエットが美しく引き締まった様子が伺える。藤井は「もちろんパーソナルトレーナーさんつけてね！！ 1人じゃ絶対できなかった」とつづっている。
この投稿にファンからは「努力の賜物」「垢抜けすごい」「減量姿カッコよすぎ」「シルエット綺麗」「顔周りもシュッとしたね」「ダイエットのモチベーションになりました」「トレーニングメニュー勉強になります」など反響が寄せられている。
藤井は、2025年7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を、2026年3月30日には第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の上智卒モデル「努力の賜物」12kg減量時のビフォアフ写真
◆藤井サチ、12kg減量のトレーニングメニュー公開
藤井は減量していた時のトレーニングメニューについてファンから質問を受け「週2の筋トレを2年間続けてまずは運動習慣つけました」とコメントし、12kg減量時のビフォーアフターの写真をそれぞれ投稿。減量後の写真では緑と白のチェック柄の水着を着用しており、顔周りや全体的なシルエットが美しく引き締まった様子が伺える。藤井は「もちろんパーソナルトレーナーさんつけてね！！ 1人じゃ絶対できなかった」とつづっている。
◆藤井サチの投稿に反響
この投稿にファンからは「努力の賜物」「垢抜けすごい」「減量姿カッコよすぎ」「シルエット綺麗」「顔周りもシュッとしたね」「ダイエットのモチベーションになりました」「トレーニングメニュー勉強になります」など反響が寄せられている。
藤井は、2025年7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を、2026年3月30日には第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】