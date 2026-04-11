結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。

4月9日（木）に放送された第6話では、スタジオMC陣が「パートナーとのスキンシップ」の話題で盛り上がる場面があった。

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藤本美貴は夫・庄司智春との日常について、「しない日はない。今日の朝もしてきました」と円満ぶりを披露。

ゆうちゃみも「私も全力でするタイプ」、桜田通も「明日が保証されてると思っていないので、後悔しないようにハグもキスも絶対する」と熱い恋愛観を明かした。

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一方でヒコロヒーは「いやいや、できないっすね」と照れくさそうに全否定。

急に両手を広げてハグを求められたら「何事なん？ってなって笑ってしまう」と頑なな姿勢を見せるが、藤本から「そんなハグもチューもしない人とどうやって付き合うんですか？」「絶対かわいいはず。私は知ってる」と鋭くツッコまれ、タジタジになる一幕も。

見届け人たちの多様な恋愛観が垣間見え、スタジオは大いに盛り上がっていた。