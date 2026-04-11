フリーの谷尻萌アナウンサーが１１日までにＳＮＳを更新。着物姿が話題になっている。

自身のインスタグラムに「こんばんは 木曜日いかがお過ごしですか〜？」と書き出すと、続けて「自分で着物を着られるようになってきたので着物を着て茶道のお稽古に行ってきたよ 着物は洗濯機でも洗えるお手頃なものです」と紹介した。

さらに「裾が濡れない穏やかな日はできるだけ 着物を着ていきたいなぁ その方が着付けの上達も早そうだし 課題が沢山あるのでまた先生に聞いて練習してみる〜」と記し、最後は「私にとっては背筋がぴんと伸びるようなドッキドキの日だった〜 ほなまたね」と記し、「＃着物 ＃着付け ＃茶道」のハッシュタグで締めた。谷尻アナはミントグリーンを基調とした着物ショットを公開した。

この投稿に「こんばんは めっちゃ綺麗じゃないか 京菓子も美味しそうなものばかりだ もっと色んな角度で見たいな」「京都のべっぴんさんですなぁ しばらく京都行ってないなぁ 着物を着るって素敵よね」「春色のとっても素敵なお着物ですね」などのコメントが寄せられている。