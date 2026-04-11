爆笑問題の太田光が10日放送のTBSラジオ「武田砂鉄のプレ金ナイト」（金曜午後10時）に出演。2月のTBS系衆院選特番で高市早苗首相から「意地悪やなあ」とぼやかれたことの後日談を語った。

太田は高市首相への質問について「TBSが言わせたんだろう、みたいな話もあったけど、本当に俺が…直前まで憲法改正まで聞こうと思っていた。ところが自民があまりにも大勝、予想外だったでしょ。こうなると消費税2年間ゼロが、もしかしたらやらない、ということもあるね、という空気になってきて」などと、自身の判断でアドリブで聞いたことをあらためて明かした。

武田氏からは、「（太田が）選挙が終わる度にターゲットになる。それがずっと続いている」と指摘も。太田はこれに対し「俺は別に、高市さんに文句はないんですよ、今のところね。言いたいことはあるんですよ。あの時に『意地悪やなあ』って言ったのも、俺自身は高市さんと距離はちょっと縮まったな、という実感だったんですよ。受け答えとしてああなんだろう、この人は、と。逸らしたまでは思わないけど、そこは聞かんといてーな、みたいなニュアンスに受け取ったんですよ。だから高市さんに対するあれは何もない…何もないと言ったらうそになるけど、聞きたいことは山ほどあるけど」と説明した。

その上で「『ただ問題は、それに対する『太田、失礼だ』というのがワーッとなるわけでしょ。その中で、いわゆる言論人を名乗る人が『あいつはどうのうこうの』『国籍がどうのこうの』って言い出したから、おまえふざけんなよ、と。それに関してはかなり頭にきてました。いまだにきてます」と本音も漏らした。

武田氏は「太田さん、だってもう、選挙特番に出る度に『太田は失礼だ』という前提で論評する準備を始めている人がたくさんいるから、おそらく何を言ったとしても『失礼だ』となる」とズバリ。太田は「そうなるのかな」とうなずきながら「今回は、こんな反応になるの？というのはちょっと意外だった」と明かした。

武田氏に「逆に『太田、よく言ったぞ』みたいな、そういう評価は」と聞かれると、太田は「あるのかな？それはあんまり。よっぽど俺の自覚がないんだろうね。世間にどれだけ嫌われているか、みたいな。わははは」と笑い飛ばすようにして自虐した。

太田は2月の衆院選特番「選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」で、「大変失礼なことを言いますが、日本の政治家は責任の所在があやふやになることが今までの歴史の中で僕は多いなあと思うんですよね。（消費税の公約が）もし出来なかった場合、高市総理はどういうふうに責任をとるんでしょうか」などと質問。高市首相は「出来なかった場合？ だって公約に掲げたんだから一生懸命今からやるんですよ。出来なかった場合とか暗い話しないでくださいよ」と答えたり、表情と口調を一変させ「なんか、意地悪やなあ、さっきから」などと返していた。