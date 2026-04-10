テレビ朝日「マツコ＆有吉 かりそめ天国 2時間SP」（金曜後8・00）が10日に放送され、首の手術を受け休養中のマツコ・デラックス（53）の代役として3人のタレントが出演した。

番組冒頭、お笑いタレント・有吉弘行が「マツコさん1人に3人いるという…代わりが3人必要なんだな」と笑いながらお笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子とお笑いコンビ「タイムマシーン3号」を紹介。大久保も「3人でかからないと、これは」と同調した。

大久保が「お二人とも年齢が年齢なんでね。早かれ遅かれこういう時は来るのかなと思って、準備はね、して」と話すと、有吉は「やめなさいよ」とツッコミ。

実は大久保はマツコよりも有吉よりも年上の54歳。有吉から「俺らより年上！」と言われると、「年上でした？同年代でしょ。同年代だと思っておりますけどね」と平然。山本浩司からも「若手ではないでしょ、大久保さん全然」と指摘されていた。

マツコは2月9日に放送されたTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）の収録を欠席し電話で出演。首の緊急手術を受け入院中だと明かしていた。