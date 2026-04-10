元SPEEDの島袋寛子が4月8日までに更新されたInstagramで42歳の誕生日を報告した。

【写真】島袋寛子、42歳の最新近影と19歳だったころのヒロ

再集結を阻む「壁」

「島袋さんは《4月7日42歳になりました》《たくさんのお祝いメッセージありがとうございます》《出会えたすべての皆さまに感謝申し上げます》《レベル42の島袋もよろしくお願いいたします》といったメッセージとともに、数字型のクッションを抱きかかえた姿と、バースデーケーキを前にしたショットを披露しています。コメント欄には《美人でカッコイイ、ヒロちゃんでいてください》《こんなに美人になるとは》などファンからの祝福メッセージが相次ぎました」（スポーツ紙記者、以下同）

SPEED時代から変わらぬ明るい笑顔を見せている島袋だが、ネット上では元メンバーたちを絡めた声も聞かれる。

《元SPEEDのメンバーのうち、島袋寛子氏はまともだな! と思っています》

《SPEEDメンバーで、この子が一番まともになるとは…》

《どこかの参議院議員とは雲泥の差ですね》

こうした声が寄せられる理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「SPEEDは伝説のグループとして復活を望む声が絶えませんが、活動再開は実質的に“不可能”と言われています。その理由が島袋さん以外のメンバーが“お騒がせ”続きのため。SPEEDのメジャーデビューシングル『Body & Soul』が1996年8月にリリースされた時、島袋さんはメンバー最年少の12歳、小学6年生でした。97年には紅白歌合戦に初出場するなど快進撃を続けますが2000年3月解散。その後、1日限定や期間限定の復活を経て、2008年に活動を再開させますが、13年以降は活動実態がない状態が続いています」

島袋と並びメインボーカルを担当した今井恵理子は2016年の参議院議員選挙に自民党の比例区から出馬し当選、現在は2期目の途中だ。

「今井さんは2017年、『週刊新潮』に既婚者で神戸市議会議員だった橋本健さんとの新幹線車内での“手つなぎ”不倫が報じられます。その後、橋本さんは離婚し現在は今井さんのパートナーとして関係が続いていると伝えられています。このほか、25年に『文春オンライン』で政策秘書と公設第1秘書へのパワハラ疑惑も報じられるなどスキャンダルが続いています」

残る2人のメンバーについてはどうだろうか。

「上原多香子さんは2012年にET-KINGのTENNさんと結婚しますが、14年9月にTENNさんが自ら命を絶ってしまいます。のちにTENNさんの遺族が公開した遺書の内容が報じられ、そこで上原さんが不倫行為を行っていた疑惑が取り沙汰されました。その後、18年に再婚しますが23年7月にも一部週刊誌で不倫が報じられています。メンバー最年長だった新垣仁絵（現・HITOE）さんは一時期消息不明と伝えられましたが、現在はアーティストとして活動中であり、音楽活動への意欲はあまりないように見えますね」

もっとも“お騒がせ度”が低いのが島袋となるわけだが、ほかのメンバーの動向を見る限り、再結成の可能性は限りなく低そうだ。