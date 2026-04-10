元日向坂46渡邉美穂、シースルーパンツから美脚透ける「シルエットが綺麗」「ドキッとした」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/10】元日向坂46で女優の渡邉美穂が4月7日、自身のInstagramを更新。最近の衣装ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元日向坂「ドキッとした」シースルーから美脚披露
渡邉は「最近のお衣装」と題し、複数の衣装ショットを公開。「載せられてなかったので〜 もうすっかり4月も中旬に差し掛かかるね」とつづり、透け感のあるシースルーパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートを披露。パンツからは美しい脚のラインが透けている。
この投稿には「シルエットが綺麗」「ドキッとした」「どの衣装も似合ってて素敵」「おしゃれ」「ビジュ良すぎ」「ヘアスタイルも綺麗」「春らしい着こなしで可愛い」「全部美しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部
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【写真】26歳元日向坂「ドキッとした」シースルーから美脚披露
◆渡邉美穂、シースルーパンツ衣装で美スタイル披露
渡邉は「最近のお衣装」と題し、複数の衣装ショットを公開。「載せられてなかったので〜 もうすっかり4月も中旬に差し掛かかるね」とつづり、透け感のあるシースルーパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートを披露。パンツからは美しい脚のラインが透けている。
◆渡邉美穂の投稿に反響
この投稿には「シルエットが綺麗」「ドキッとした」「どの衣装も似合ってて素敵」「おしゃれ」「ビジュ良すぎ」「ヘアスタイルも綺麗」「春らしい着こなしで可愛い」「全部美しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部
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