最高速度は時速60キロ以上。日々、多くのライバル選手たちとしのぎを削る競輪の世界に身を置く1人の女性がいます。金沢市出身で20歳の北岡マリア選手。高校時代、インターハイで2連覇を果たし、プロデビューからまもなく1年となります。いつかは自分もトップ選手に。そして夢の大舞台G1レースへ。誰よりも早くゴールするために自身を磨き続ける、その思いに迫ります。





鳴り響く、ラスト1周半を知らせる鐘の音。一気に加速するレースを制したのは、金沢市出身の北岡マリア選手です。競輪・北岡 マリア 選手：「展開が前の位置だったんで、もう誰かが来るのに待って、自分で行けるところで行こうというふうに考えてました」

実は彼女、去年5月のデビュー以来、これまで5勝を挙げているガールズケイリン界期待の選手なんです。



そんな彼女の練習拠点は、石川県内灘町の県立自転車競技場。この場所では、地元を中心に多くの選手たちが日々、鍛錬を続けています。



「きょう、ホーム追い風だから、ホ ーム伸びると思うんやけど。長い距離踏むか、スピードするか」



週に4日から5日ほど、自身で考えた練習メニューをこなす北岡選手。この日も専用のシューズを履き、バンクの中へ。その最高時速は69キロ。先導するのはなんとバイク。



内灘高校自転車競技部・片岡 信忠 監督：

「自分の持ってる力よりも速いスピードで走ることができるので。最高速も向上であったりとか、あとはきれいに回すその回し方とか。そういったのを確認するとか、いろんな要素はあると思うんですけども」



父の影響で小学3年生から中学卒業まで、トライアスロンで活躍した北岡選手。全国優勝の経験もありますが、その後、選んだのは…

競輪・北岡 マリア 選手：

「トライアスロンで3種目ある中で、自分が一番、自転車が得意というか好きだったので、自転車競技に絞りました」



一番好きだったという自転車競技。内灘高校に進学後、本格的に練習をスタートさせました。



内灘高校自転車競技部・片岡 信忠 監督：

「最初からセンスは感じたので、いいものは持ってるっていうのは分ってたので、メキメキ、スポンジのようにどんどん吸収して、あっという間に強くなってきましたね」



その後、インターハイで2連覇を果たし、高校を卒業後、プロの世界に飛び込むことに。現在の北岡選手の主戦場は、賞金ごとに分けられたレースのグレードのうち、4番目に位置するF2。月に数回、レースが開催される名古屋や富山、熊本などに遠征し、しのぎを削っています。

普段、彼女を指導する先輩選手は…



競輪の先輩・西 徹 選手：

「勝負どころで引かないところですね。ちょっとビビって引いちゃうこともあるんです、間に挟まれたりしたら。そういうところでも引かずに、やっぱもう、気持ちで強気で踏んでいく」



ただ、そこは、ほんのひと握りの選手だけが成功する世界。



競輪・北岡 マリア 選手：

「やっぱ思い通りにいかないことが… 多い1年だったんですけど」



ことし1月のレースでは、ゴール直前まで先頭を走っていたものの… 最後の最後でライバル選手に差され、優勝を逃したことも。



競輪・北岡 マリア 選手：

「自分が勝ててもおかしくない展開だったんですけど、やっぱ質の違いで差されてしまったので、そこは悔しかったです。レース観の甘さだったり、そもそもの脚が違ったりとか、そういうところかなと思います」



その悔しい経験をバネに日々、さまざまなトレーニングに励む北岡選手。そんな彼女のいまの目標は…

競輪・北岡 マリア 選手：

「G1で活躍することもそうですし、グランプリに出場できたらいいかなと思ってます」



よりグレードの高いレースへの出場です。着順によるポイントで資格を得る必要がありますが、3月には…



「うれしかったです」

「わかんなかったやろ。最初」

「わかんなかったです。放送聞いてわかりました」



アナウンスを聞くまで分からなかったという大接戦を制し、5勝目を挙げました。

競輪・北岡 マリア 選手：

「差した時に自分下向いてて、でもその方が伸びるじゃないですか。だからゴールした後にめっちゃ伸びてたから差されたんかって思ってて(相手選手が)ガッツポーズしてたから、(でも)違って私が勝ってました」



いつかは夢のG1レース出場へ。



厳しい世界だからこそ、笑顔を絶やさずペダルをこぎ続けたい。



競輪・北岡 マリア 選手：

「(競輪は)誰が勝つかわかんないですし、どういう展開になるかも、人が走ってるんで。これになるっていう決まりがないから、そこが本当に楽しいところかなと思います」



北岡選手の挑戦は、これからも続きます。

