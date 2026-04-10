カヤックデートで予期せぬ落水ハプニングに見舞われたしんじ（石丸伸二・43）とあさ（神谷明采・25）だったが、その失敗がかえって二人の心の距離を縮める結果となった。



4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

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番組から出された「カヤックの上でタイタニック・ハグをする」という指示（おくすり）に挑んだ二人だったが、バランスを崩して豪快に海へ転落。しんじ（石丸伸二・43）は爆笑しながら「このくすり考えたやつ誰だ！」と叫び、あさ（神谷明采・25）も「でもなんか、ちょっと楽しかったです」と笑顔を見せた。



このハプニングを経て、しんじは「気持ち近づけたかなという気がします」と笑顔で話すと、スタジオにいるアレン様は「一生笑わない人と思ってた」ギャップにコメント。「逆に失敗したからこそ笑いに繋がって、距離が縮まったかも」と、冷徹なイメージのあったしんじが見せた人間味のある笑顔を好意的に捉えていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。