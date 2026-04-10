高知県内の赤ちゃんの健やかな成長を見守る「赤ちゃん会」に、2026年から新たに社会貢献事業が加わります。



「赤ちゃん会」は高知県内の赤ちゃんの健康と健やかな成長を見守り続け今年（2026年）で92回目を迎えます。4月10日、高知新聞社で、新たな取り組みとなる社会貢献事業として、施設や団体に備品などを贈呈するセレモニーが行われました。



備品などが贈られたのは高知医療センターと高知大学医学部附属病院、児童家庭支援センター「高知みその」の3つの施設・団体。家族が新生児に面会する時に使うパーティションや乳幼児用肌着、絵本などが贈られました。





「赤ちゃん会」は1929年に「赤ちゃん審査会」として創設。身体測定や診察、歯科検診、育児相談などがおこなわれ、家族の笑顔や思い出とともにこれまで90年を超える長い歴史を刻んできました。さらに、ここ数年はフォトスポットや泣き笑い相撲といったアトラクションも加え、さまざまな角度から子育てを支援する形にバージョンアップしています。新たな取り組みがスタートした赤ちゃん会。2026年は、4月12日の高知会場と4月26日の幡多会場で事前に応募のあった1138人が参加予定となっています。